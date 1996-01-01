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Предпринимателей гонят на улицу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 25 частных предпринимателей ТЦ "Кооперация" со своим товаром в скором времени останутся на улице. Дело в том, что до 5 июня им необходимо заплатить арендную плату, которая была повышена более чем в два раза. Если ранее она составляла 2 тыс. руб. за 1 кв. м, то теперь частникам придется выложить более 4 тыс. руб.

- Мэром Хабаровска было подписано постановление о поднятии арендной ставки в муниципальных торговых центрах, - рассказывает частный предприниматель Лариса ТЕНЯКОВА. - Когда администрация торгового центра выставила счета, получилось, что за свои 7 кв. м мне придется выложить не 20 тыс. руб., как я платила ранее, а 50 тыс. руб. Не только я не смогу осилить столь дорогую аренду, многие мои коллеги также не в состоянии арендовать торговые площади по таким расценкам. За этот год арендную плату нам повышают уже второй раз, заранее не предупредив об этом. В городе очень мало свободных квадратов в ТЦ, и боюсь, что за две недели мне не удастся найти новое место для торговли. Значит, придется идти на улицу. Хочется отметить, не мне одной.

Досье

Согласно постановлению мэра Хабаровска Александра СОКОЛОВА от 10 мая 2006 года 10 июня повышается ставка арендной платы в 2,7 раза для арендаторов муниципального имущества. В связи с этим арендаторы муниципальной собственности повысили плату субарендаторам. В результате цена 1 кв. м для последних возросла до 4-5 тыс. руб. Стоит отметить, что в частных ТЦ города стоимость 1 кв. м не превышает 2,5 тыс. руб.

Случай с предпринимателями из ТЦ "Кооперация" не единичный. Так, например, 14 бизнесменов, арендующих торговые точки в ТЦ "ИП Плотников", обратились в ХКОПП с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. У них арендная плата возросла с 2,1 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб.

По словам зам. директора ОАО "Центр инновационных технологий" Людмилы МУЗЫКИНОЙ, специалистам которого поручено управлять муниципальной собственностью, город будет решать возникшую проблему с предпринимателями очень просто. Тем арендаторам, которые не в состоянии оплачивать установленную арендную плату за помещения свыше 150 кв. м, будет предложено отдать излишек площадей управляющей компании, которая на данный момент создается.

Получается очень интересная ситуация: арендатор взял в аренду муниципальное помещение, отремонтировал его (как известно, арендуя муниципальную собственность, временный владелец обязан ее не только отремонтировать, но еще и благоустроить прилегающую территорию), а теперь, когда все эти работы проведены, вложены немалые средства, появляется некая фирма и просит поделиться излишком. Как в сказке про жадного медведя: тебе корешки, а мне вершки.

В случае с ТЦ "ИП Плотников" и ТЦ "Кооперация", субарендаторов, которые не смогут заплатить требуемую плату, ждет улица. А дальнейшее существование этих ТЦ ставится под вопрос.

Однако в ХКОПП заверили: кто кого - еще посмотрим. Оказать поддержку субарендаторам пообещали члены правления объединения. Как заметил один из них - Станислав ГЛУХОВ: "Отстаивать интересы бизнесменов - наша прямая обязанность. Помнится случай, когда председатель ХКОПП Евгений ШУЛЕПОВ в субботний день бежал на помощь своим подопечным в домашних тапочках".

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