Лауреаты "Стерха-2006" номинируются на Национальную премию

В Хабаровске завершился V Дальневосточный интернет-форум (ДВИФ-2006), в рамках которого состоялась церемония вручения Дальневосточной интернет-премии "Стерх-2006".

Лидерами в 2006 году стали хабаровчане: золотых "Стерхов" получили Владимир БЕРТЕНЕВ ("За весомый вклад в развитие сети Интернет"), Виктория СЛОБОДЧИКОВА (номинация "Лучшая образовательная деятельность в области информационных технологий"), Денис ПОСТОЛЬСКИЙ ("Лучшая работа в области журналистики"), биллинговая система IPSBill и ее разработчик Игорь КАРПОВИЧ ("Лучшее программное решение для Интернета"), компания "Сумма технологий" за сайт Далькомбанка.

Между организационным комитетом ДВИФ и Региональной общественной организацией "Центр интернет-технологий" достигнута предварительная договоренность о включении Дальневосточного интернет-форума в Российский интернет-марафон. Лауреаты "Стерха" 2006 года будут номинированы на Национальную премию за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.