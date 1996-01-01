Доступное жилье недоступно

Национальный проект "Доступное жилье" буксует. Как cообщает Газета.RU, совет по нацпроектам, по всей видимости, сменит его концепцию: жилье для россиян предлагается строить малоэтажным. Эксперты опасаются, что в этом случае нацпроект обойдется бюджету куда дороже, чем изначально планировалось, да и жилье придется строить далеко от крупных городов.

На этой неделе правительство собирается доложить президенту о предварительных итогах реализации приоритетных национальных проектов. Докладывать, как оказалось, пока особенно не о чем: начаты только дополнительные выплаты медработникам и учителям. До строительства медицинских центров в рамках проекта "Здоровье" еще далеко, буксует и нацпроект по доступному жилью.

Причин задержки реализации жилищного проекта несколько. В самом совете по нацпроектам, который возглавляет вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, винят местные власти, которые якобы непрозрачно распределяют территории под застройку.

В апреле Владимир ПУТИН уже призвал навести порядок в вопросе выделения участков под застройку и даже конфисковывать земли, если они были выделены с нарушениями.

На прошлой неделе Медведев на заседании совета признал, что ситуация с мертвой точки не сдвинулась ни на шаг. "Мы разворошили улей", - заметил вице-премьер. Выявлены капитальные правонарушения, игнорирование законодательства со стороны органов власти, факты циничного повседневного мздоимства".