Дизайнеры на все руки

16 мая в здании владивостокского цирка открылся Первый международный фестиваль архитектуры и дизайна в Приморье. Организаторами выступили администрация Приморского края, Союз архитекторов России, Дальневосточное объединение дизайнеров, ПромстройНИИпроект, ДВГТУ, студия Archdesign. В фестивале приняли участие лучшие архитекторы и дизайнеры Кореи и Японии.

По словам устроителей, мероприятия и экспозиции фестиваля были интересны как профессионалам, так и широкому зрителю. "Главная идея - развеять миф о некой "элитарности" понятия дизайна, его оторванности от реалий жизни простого человека", - сказала в интервью "ДК" президент Дальневосточного объединения дизайнеров Марина КОЗИНЦЕВА.

Начался фестиваль ярким шоу мастеров авто-тюнинга, колонна из 50 разрисованных машин проехала по Владивостоку. "Это тоже дизайн, причем наш дальневосточный, приморский. Если бы я выбирал герб Приморского края, то заменил бы тигра на японское авто", - сказал один из участников парада.

В течение трех дней, с 16 по 19 мая, в рамках фестиваля работали выставки дизайнеров-графиков "Чистый лист", экспозиция проектов лучших зарубежных дизайнеров стран АТР, выставка Archdesign (товары и технологии для строительства, ремонта, дизайна), выставка "Четвертая стена" (театральные художники), выставка студенческих работ "АРХидея".

Фестиваль получился настолько масштабным и вызвал такой искренний отклик среди специалистов, что организаторы решили сделать его ежегодным. Более того, вынашивают мысль организовать объединенный фестиваль всего Дальневосточного региона. Если задумка удастся, то он будет проходить сразу на двух площадках, во Владивостоке и в Хабаровске.

Руководителям клубов и объединений, участвовавших в тюнинг-параде, вручены памятные дипломы (рейсерский клуб "Side-X", внедорожный клуб "Вепрь", мастерская аэрографии "Белая Ворона", байк-клуб Синуса, компании "НЭК-2" и "Шинтоп") и огромный торт-автомобиль.

Победительницей, получившей гран-при театральной выставки "Четвертая стена", стала Елена ЛИХАНОВА, художник Приморского краевого театра кукол, за композицию "Все мыши любят сыр". Остальным участникам достались памятные дипломы и торт в форме театральной маски.

Лучшим среди фото-дизайнеров выставки "Чистый лист" признан Евгений НЕЛЬМИН, за серию портретов. Гран-при конкурса профессиональных дизайнеров "Интерпроект-2006" получила Ольга ФИЛИППОВА за интерьер ресторана "Pizza-M". Второе место у Марии ПРИСТАВКА за проект интерьера салона красоты "Шоколад".

Дипломы и торты в форме логотипа фестиваля - ракушки - были вручены представителям иностранных делегаций, участникам дизайнерского телепроекта "Дизайн-Микс" на канале "СТС-Восход" и создателям экспонентов выставки Archdesign.