Камин нашего времени: из источника тепла - в центр притяжения

Времена меняются, интерьерная мода тоже, но критерии уюта - все те же. И камин в плане создания комфортной, душевной атмосферы вне конкуренции. Ностальгия по живому огню, видимо, заложена в нас генетически.

Конечно, сегодня камин не является предметом первой необходимости, но и просто красивым предметом интерьера его не назовешь. Он обладает уникальным свойством создавать особенную атмосферу, способствующую восстановлению эмоционального равновесия и душевной гармонии. Причем удивительно легко решает прямо противоположные задачи. Если нужно снять напряжение - "включает" антистрессовые свойства. Если, напротив, повысить работоспособность - способствует концентрации внимания.

Дальневосточный рынок каминов изобилует предложениями разных ценовых категорий и стилевых решений. Помимо классических очагов есть электрические и газовые варианты от лучших мировых производителей. Но те, кто не приемлет никаких компромиссов, по-прежнему выбирают настоящие - дровяные - камины. Кстати, помимо серийных экземпляров можно заказать индивидуальный проект. В любом случае выбор будущего домашнего очага - коллективный процесс, в котором, помимо покупателя, участвуют дизайнер и архитектор.

"Сердце", "легкие" и "лицо" камина

Обращая внимание на эффектную картинку в каталоге, мы любуемся не столько камином, сколько его порталом - декоративным обрамлением, "лицом" очага. Другой важный элемент - дымоход - с полным правом можно назвать "легкими" камина. А его "сердцем" является топка, где, собственно, и происходит главное действо. Она может быть открытой - в виде ниши - или закрытой, с дверцей из прочного стекла. Выбор конструкции зависит исключительно от ваших представлений об уюте и безопасности, а также от цели установки камина: желаете ли вы получить дополнительный источник тепла или исключительно генератор удовольствия.

Несмотря на то, что выбор бытовых обогревателей на рынке огромен, наполнение дома теплом под умиротворяющий треск горящих поленьев по-прежнему актуально. Тем более что использование импульсного вентилятора, который включается при достижении определенной температуры, помогает быстрее нагреть помещение. А с помощью специальных каминных кассет и тепловых рукавов можно легко доставить тепло и в другие помещения дома.

Камины с закрытыми топками считаются более пожаробезопасными, позволяют экономнее расходовать дрова и дают больше тепла. Зато открытый очаг приносит несравненное удовольствие от прямого "общения" с живым огнем, позволяет готовить на нем пищу и увеличивает воздухооборот в помещении.

Выбор материалов для декорирования и облицовки на рынке весьма широкий и рассчитан на удовлетворение любых потребностей: дерево и гранит, мрамор и кирпич, стекло и керамика, бронза и искусственно состаренная латунь? В плане дизайна также нет никаких ограничений. Портал может иметь любую форму, великолепно выписываясь как в стиль викторианской эпохи, так и в сумасшедший хай-тек. Кстати, если вдруг со временем интерьер помещения подвергнется изменениям, то, сменив один лишь портал, можно легко поменять стиль домашнего очага.

Каминных дел мастера

Без них не обойтись, если вы хотите, чтобы камин служил вам верой и правдой долгие годы. Расчеты по комплектации и установке этого сложного технического сооружения должны быть скрупулезными. Некоторые из особенностей дровяного камина вообще нужно учесть еще на стадии создания проекта дома. Не стоит экономить на монтажных работах, чтобы не потерять деньги, потраченные на приобретение собственно камина. Тем более что специализированные салоны, как правило, располагают квалифицированными специалистами по установке самых сложных конструкций. Так, например, хорошо известная приморцам и хабаровчанам сеть салонов "Камины" предлагает не только огромный выбор дровяных, газовых и электрических моделей, но и широкий спектр сервисных услуг, плюс гарантийное и послегарантийное обслуживание на уровне мировых стандартов.

Сам огню режиссер

Оказывается, поведение и функции огня можно срежиссировать. Разные типы дров заставляют огонь "исполнять" разные танцы. Кроме того, кедр, например, очищает ауру и усиливает чувственное восприятие, можжевельник устраняет тревогу и повышает интуицию, сосна восстанавливает силы и вызывает приток энергии, а осина и ольха способствуют очищению дымохода от сажи.

Каминные принадлежности

- еще одна важная часть домашнего очага. Вам ведь не все равно, будут ли поленница, щипцы и другие аксессуары гармонировать с дизайном камина, продолжая "рассказывать" ту же "историю". Со вкусом подобранные подсвечники, часы и другие изысканные мелочи также становятся неотъемлемой его частью. Кстати, с их помощью можно легко изменить облик камина, если прежний вдруг наскучил. Хотя, устать можно только от дизайна, но никак не от живого пламени очага. Многовековая человеческая любовь к камину тому подтверждение.

Сеть салонов "Камины": г. Владивосток: Семеновская, 30, тел. (4232) 43-30-26; Светланская, 157, тел. (4232) 22-25-25. г. Хабаровск: 60 лет Октября, 210, тел. (4212) 27-46-71; Ленинградская, 32, тел. (4212) 43-72-72.