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"Миллениум": горячие миланские новости
Вот уже более 45 лет звезды интерьерного дизайна и лучшие европейские производители мебели встречаются в апреле в Милане, где проходит знаменитый международный мебельный салон - Salone Internezionale Del Mobile - исключительное по важности мероприятие.
Для участников выставки это великолепный шанс продемонстрировать самые смелые идеи и протестировать новинки, для гостей - возможность составить прогноз на будущее мебельной моды и установить деловые и личные контакты с производителями. В этом году салон сменил адрес: новый выставочный комплекс Pho-Pero троекратно превосходит размерами предыдущий. А значит, соблазнов и искушений стало втрое больше. Впечатлениями от Миланской выставки делятся дизайнеры владивостокского и хабаровского салонов "Милленниум".
О тенденциях
"Жить нужно красиво, радостно и "вкусно" - вот, на мой взгляд, главная тенденция интерьерной моды, - рассказывает директор сети салонов Эльвира БЕЛОВА. - Интерьеры становятся мягче, теплее и уютнее. Этому способствуют обивочные ткани, материалы, элементы декора... На смену холодности и даже некоторой надменности пришли нежность и женственность, проявляющиеся кружевными элементами, кремовыми завитками и цветочными мотивами. Это может выражаться в фактуре ткани, вышивке, росписи по стеклу или лазерной резке по дереву и металлу. Все больше фабрик выпускают в дополнение к мебели аксессуары, позволяющие полнее выразить философию марки.
Что касается материалов, например, дерева, то венге и выбеленный дуб постепенно уступают тику - несколько брутальному, мудрому и трогательному одновременно. Выраженная структура дерева "рассказывает" о его богатом жизненном опыте, а невероятное тепло, которое от него исходит, делает его желанным гостем разноплановых интерьерных решений. Ткани неподражаемо роскошны: плотный шелк, парча и пан-бархат - вне конкуренции. Если же говорить о цвете, то черный и белый по-прежнему актуальны и способны играть самые разные роли в мебельных композициях. Например, белоснежные лаковые поверхности сами по себе холодны и неприступны, но великолепно впитывают в себя окружение, удивляя получившимися теплыми сочетаниями.
О партнерах
Павильоны наших давних партнеров принесли массу приятных эмоций. Концерн BERLONI удивил концептуальной монолитной космической кухней. Марчелло БЕРЛОНИ - бывший владелец компании и отец нынешнего - представил ее лично. Эффектная композиция - красный натяжной пол, бассейн с водой и через мостик - стильная черно-белая кухня - притягивала взгляды всех посетителей салона. Из Милана, кстати, она отправилась в Нью-Йорк, в Галерею современного искусства. Это не коммерческий продукт, его выпуск обошелся фабрике в не одну сотню тысяч евро, но BERLONI может себе это позволить. Из кухонь "для жизни" я бы отметила роскошную "невесту" с ажурными стульчиками и белоснежными колоннами, а также модель Metropolis, которая уже выставлена у нас в салоне, как, впрочем, и еще один миланский экспонат - каменная ванна BERLONI Bagno весом 150 кг.
Другой наш партнер - фабрика FRIGHETTO - порадовала новыми обивочными тканями, которые используются не только для кресел и диванов, но и для створок шкафов. У VERARDO мы заказали новые экспозиции в салон: стильный кронос, уютную спальню и функциональный гардероб. Сочетание черного лака, тика, стекла и подсветки - необыкновенно эффектное. RIVOLTA выставила диван из чистого золота, обитый шкурой коровы, а также покрывала из шиншиллы стоимостью 30 000 евро.
О будущих новинках "Милленниума"
Миланский салон вновь пополнил список наших партнеров. Восхитила продукция фабрики TURRI. Неповторимо-узнаваемая и очень изящная мебель. Удивляют как силуэты (чего стоят "вкусные" диваны и кресла-"пирожные"!), так и сочетание материалов. Лак и дерево, кожа и стекло, бархат и шелк, вышивка и состаренная позолота... - роскошное предложение для интерьеров с историей. Совершенно очаровала авторская мебель CARPANELLI ручной работы. Как и сама владелица фабрики - обаятельная и утонченная особа, сопровождавшая рассказ о своей мебели стихами на разных языках мира, в том числе есенинскими. Идеально скомпонованная мозаика из мирта и палисандра, вишни и розового дерева, тика и зебрано эксклюзивна и не повторяется в других моделях.
Мебель EGO - это богато, буржуазно, но при этом очень современно. Глубокие и удобные сиденья диванов подкупают, лежа на кровати этой марки, чувствуешь себя царственной особой. В то же время подобные интерьеры можно легко разбавить любимыми вещами и семейными реликвиями.
Благородство, глубина и основательность GALIMBERTI Nino не оставляют равнодушными. Респектабельный кабинет GALIMBERTI Nino впечатляет: стол из тика, библиотека из венге и кресло из холстины, кожи и нубука. Кстати, владелец фабрики Карло ГАЛИМБЕРТИ приедет в июле во Владивосток, чтобы лично представить свою продукцию".
Словом, Миланский салон вновь подтвердил свой статус главной мебельной выставки Европы, а "Милленниум" - репутацию салона, шагающего в ногу с модой и временем. Кстати, выставленные в Милане роскошная каменная ванна BERLONI Bagno, кухня BERLONI Metropolis, рыже-золотая тахта EGO и великолепный кабинет GALIMBERTI Nino - уже во Владивостоке и Хабаровске. Серебряная библиотека, белый кожаный диван и консоль EGO, "кудрявый" диван FRIGHETTO и кухня-"невеста" BERLONI уже запущены в производство и появятся в шоу-румах "Милленниума" уже в августе.
Познакомиться с другими новостями Миланской выставки и заказать ее "хиты" можно в дальневосточных салонах "Милленниум": Владивосток, ул. Мордовцева, 3, тел. (4232) 22-30-20. Хабаровск, ул. Пушкина, 21а, тел. (4212) 75-14-44.
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