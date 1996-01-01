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Ветхое жилье - вопрос особый

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В модернизированной федеральной целевой программе "Жилище" необходимо увеличить объемы финансирования работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а это направление выделить в самостоятельную подпрограмму.

Такое мнение прозвучало на заседании межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики, где обсужден вопрос о деятельности региональных и муниципальных властей по развитию рынка доступного жилья. Проблема ветхого жилья для жителей востока России более чем актуальна. Площадь этой категории жилищного фонда составляет 7,3 млн кв. метров или 5,5% от общего объема, в то время как в среднем по России - 3,2%.

Наиболее проблемными для регионов Дальнего Востока остаются увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это происходит из-за того, что в новом законодательстве не урегулированы вопросы подготовки земельных участков под жилищное строительство, обоснования начальной стоимости аукционов и размеров тарифов за подключение к инженерным сетям. Застройщикам приходится тратить много времени на различные согласования, экспертизы, получение разрешений и регистрацию построенных объектов. Рост объемов жилищного строительства также сдерживают неразвитая в большинстве муниципальных образований инженерно-коммунальная инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров строительных специальностей, отсутствие собственного производства широкой номенклатуры стройматериалов, высокие транспортные издержки.

В бюджетах Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской областей и Еврейской автономной области на 2006 год запланированы средства на развитие ипотеки. По итогам 2005 года наибольшее число ипотечных кредитов для приобретения жилья выдано в Приморском крае (737 штук) и Хабаровском крае (540 штук). Однако развитие систем ипотечного жилищного кредитования тормозит высокая стоимость квартир. Так, например, на первичном рынке жилья в Дальневосточном федеральном округе (по данным на конец 2005 года) самая низкая цена 1 кв. м в Еврейской автономной области - 11750 рублей, а самая высокая - на Чукотке (52,5 тысячи рублей). На вторичном рынке жилья в лидерах по стоимости 1 кв. м Хабаровский край - 24 тыс. руб., самое дешевое жилье в Магаданской области и Корякском автономном округе - 8,8 тыс. руб. за один квадратный метр.

В 2006 году в ДВФО планируется ввести в эксплуатацию 965 тыс. кв. м жилья, выдать почти на 2 млрд рублей ипотечных кредитов и займов (в полтора раза больше, чем в прошлом году) и обеспечить жильем 1057 молодых семей.

По итогам заседания принято решение обратиться в Правительство РФ с просьбой увеличить долю софинансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ в регионах Дальнего Востока; стимулировать рождаемость за счет выделения из бюджета средств при рождении ребенка, достаточных для приобретения дополнительной жилой комнаты; наделить субъекты Федерации правом самостоятельно определять очередность обеспечения государственными жилищными сертификатами граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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