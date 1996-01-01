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Развиваем экономику общими усилиями
- Сегодня никого не надо убеждать, что Китай является стратегическим партнером России. Это подтверждается теми встречами руководителей и решениями, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях власти.
Не так давно на межгосударственном уровне был создан Российско-китайский деловой совет, работающий на паритетной основе. И его деятельность приносит хорошие плоды. Один из проектов, который рассматривался в рамках работы совета, - проект по организации совместного российско-китайского машиностроительного производства бурильных установок на базе завода "Кранспецбурмаш" в г. Шимановске.
По примеру сотрудничества на федеральном уровне Амурский областной Совет решил активизировать работу с пограничной территорией, выстраивая его на постоянной основе. Начали с "круглого стола", куда пригласили российских и китайских предпринимателей, заинтересованных в расширении бизнес-связей. Организовали визиты гостей на наши предприятия.
Продолжением этой работы стало создание при областном Совете народных депутатов совета предпринимателей для взаимодействия с постоянным комитетом Собрания Народных Представителей г. Хэйхэ, предпринимателями Амурской области и г. Хэйхэ. Совет создан в целях информационного обмена и развития партнерских отношений, изучения проблем законодательства в сфере экономического сотрудничества. В числе задач совета предпринимателей - содействие китайским фирмам и предпринимателям, которые имеют намерение работать в нашей области, а также обобщение информации об иностранных компаниях, работающих или планирующих развернуть бизнес на нашей территории. При поддержке законодателей в совет предпринимателей с китайской стороны готовы войти очень серьезные бизнесмены, которые могут вложить в развитие Амурской области миллионы долларов.
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