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Время взвешенных решений
- Сотрудничество Еврейской АО и приграничных районов Китая переходит на более серьезный и цивилизованный уровень и все больше основывается на международных правилах: доля бартера составляет менее 1%.
Раньше иностранные инвестиции были незначительны и шли в основном в торговлю, что для наращивания капитала и его быстрого оборота при высоком уровне инфляции было оправданным. В условиях стабилизации экономики наступило время более обдуманных решений. За последние годы в ЕАО создан ряд крупных предприятий по переработке древесины и мебельному производству, а также предприятия по сборке из китайских комплектующих электронной и бытовой техники, медицинского оборудования.
Успехи в сфере растениеводства и животноводства позволили значительно сократить ввоз некоторых продовольственных товаров и сырья для их производства. Это заслуга как совместных сельхозпредприятий, так и китайских арендаторов.
Особо отмечу активность китайских инвесторов в строительном секторе. Они возводят жилье в Биробиджане, занимаются строительно-ремонтными работами в области, что позволяет решать ряд социальных проблем.
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