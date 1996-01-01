Время взвешенных решений

- Сотрудничество Еврейской АО и приграничных районов Китая переходит на более серьезный и цивилизованный уровень и все больше основывается на международных правилах: доля бартера составляет менее 1%.

Раньше иностранные инвестиции были незначительны и шли в основном в торговлю, что для наращивания капитала и его быстрого оборота при высоком уровне инфляции было оправданным. В условиях стабилизации экономики наступило время более обдуманных решений. За последние годы в ЕАО создан ряд крупных предприятий по переработке древесины и мебельному производству, а также предприятия по сборке из китайских комплектующих электронной и бытовой техники, медицинского оборудования.

Успехи в сфере растениеводства и животноводства позволили значительно сократить ввоз некоторых продовольственных товаров и сырья для их производства. Это заслуга как совместных сельхозпредприятий, так и китайских арендаторов.

Особо отмечу активность китайских инвесторов в строительном секторе. Они возводят жилье в Биробиджане, занимаются строительно-ремонтными работами в области, что позволяет решать ряд социальных проблем.