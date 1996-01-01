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Танцы с "драконом"
Три года назад, когда "ДК" впервые подготовил большой обзор торгово-экономических связей Дальнего Востока с КНР, большинство экспертов констатировали, что "китайский дракон" стал одной из самых крупных и быстрорастущих экономик мира. Сегодня оправдывается прогноз о практически безграничных возможностях Китая заполонить мир (только покупайте!) продукцией легкой промышленности, товарами народного потребления, бытовой электроникой, а с недавних пор - машинами, оборудованием и другой высокотехнологичной продукцией. Это уже завело или еще заведет в тупик целые отрасли во многих странах. Вместе с тем за прошедшие годы обострилась потребность Китая в энергоресурсах и другом сырье.
В этих условиях у России практически нет шансов не остаться его сырьевым придатком и выстроить с Китаем равноправное сотрудничество, считают скептики, а таких среди экспертов большинство. Шансы есть, говорят позитивисты, ведь при нашей сырьевой специализации КНР - самый емкий в мире рынок, и его рост повышает конкурентоспособность нашего сырья. Хотя нужно отдавать себе отчет, что стратегический интерес для Китая представляет ограниченный отраслевой спектр: нефтегазовый, военно-технический, научно-инновационный, строительный. Есть интерес к нашему рынку труда и потенциалу потребительского рынка. На этом поле и нужно искать точки соприкосновения. Посмотрим, что здесь изменилось за три года и как взаимоотношения России с Китаем отражаются на российском Дальнем Востоке, для которого он остается одним из основных внешнеторговых партнеров.
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