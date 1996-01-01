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В отпуск - с комфортом
Владивостокское отделение ДВостЖД перешло на летнее расписание. С 28 мая произошли изменения в расписании поездов дальнего следования, а также появились новые поезда и вагоны повышенной комфортности.
С началом лета на линию выходят четыре дополнительных поезда: №203 "Владивосток - Пенза", №207 "Владивосток - Новокузнецк", №239 "Владивосток - Москва" и №691 "Владивосток - Лучегорск".
Что касается изменений в расписании, то, по словам зам. начальника по пассажирским перевозкам Владивостокской дирекции по обслуживанию пассажиров Татьяны ПОСНОВОЙ, все они сделаны для удобства и по просьбам самих пассажиров. Если раньше поезд №385 "Владивосток - Благовещенск" отбывал к берегам Амура в 2.00, то сегодня он отправляется в 23.53 местного времени.
Не осталось без изменений и расписание движения популярного у приморцев и хабаровчан поезда - №351 "Владивосток - Советская Гавань". С 28 мая он отправляется на 10 минут раньше - в 13.45 местного времени.
Оба харьковских поезда: №53 и №133, кроме того, что уходят в разные дни, с 28 мая отправляются на 1 час 40 минут раньше.
В графике движения поездов предусмотрена новая, но уже ставшая популярной услуга - "беспересадочные вагоны". Это предложение заинтересует пассажиров, которые хотели бы избавить себя от хлопот, связанных с пересадками с одного поезда на другой. Так, в составе харьковского поезда №53 предусмотрены беспересадочные вагоны до Уфы, Самары, Улан-Удэ, Ульяновска, Донецка, Днепропетровска, Киева. Правда, как уточнила Татьяна Поснова, о времени отправления и наличии мест в таких вагонах гражданам необходимо узнавать заранее в справочном бюро.
Кроме харьковского направления, беспересадочный вагон до Томска будет в составе поезда №7 "Владивосток - Новосибирск", а до Уфы, Ульяновска, Самары, Челябинска, Кургана и Омска - в составе поезда, следующего до Пензы.
Без пересадки можно будет добраться до Томска и Кемерово на поезде №207 "Владивосток - Новокузнецк", а к благовещенскому составу пойдут прицепом вагоны до Адлера и Тынды.
Учитывая спрос на вагоны повышенной комфортности, их количество решили увеличить. В частности, в поезде №239 "Владивосток - Москва" в прошлом году было два таких вагона, в этом их будет три. С "повышенным комфортом" можно будет проехать и на совгаваньском поезде.
Кстати, отпускникам, запланировавшим отдых на июль, стоит поторопиться: уже началась продажа билетов на этот месяц. На июнь на большинство направлений билетов уже нет.
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