В Приморье завезут австралийских буренок

По программе "Ускоренное развитие животноводства" в 2006 г. в Приморский край из Австралии будет ввезено 1,2 тыс. нетелей молочной голштино-фризкой и 3 тыс. герефордской (мясное направление) пород, также возможна поставка 1 тыс. голов овец мясошерстной породы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Средняя продуктивность одной молочной коровы - 5-6 тыс. литров в год, рекордисток - более 20 тыс., средняя живая масса выращиваемого на мясо молодняка в 18 месяцев - 520- 610 кг. При нормальном развитии этого стада Приморье сможет обеспечивать себя продукцией животноводства, а в перспективе край может стать площадкой, через которую австралийский скот будет ввозиться для всей России. Об этом заявил вице-губернатор Юрий ПОПОВ на совещании с главами сельских поселений и представителями животноводческих хозяйств.

Племенных животных смогут приобрести все желающие: крупное хозяйство, фермер и даже частники, в том числе и по лизинговой схеме с рассрочкой на 5 лет. Однако отбор будет строгим - потенциальный покупатель должен иметь помещения для содержания скота, договор на ветеринарное обслуживание и осеменение и уже сейчас начать заготавливать корма.