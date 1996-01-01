Названа десятка лучших товаров Хабаровска

В Хабаровске подведены итоги конкурса "Десять лучших товаров города". Среди победителей - крышка люка канализационного колодца и детский матрац.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровска, подобные соревнования среди производителей продовольственных и промышленных товаров проходят в городе уже восьмой год.

Экспертный совет признал победителями следующие промышленные товары: кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в металлической оболочке с гидрофобным заполнением (ОАО "Амурский кабельный завод"); крышка люка смотрового колодца (ОАО "Дальневосточный завод металлоконструкций №1"); очистные установки для систем оборотного водоснабжения серии "ВМР" и "ВМР-К"(ЗАО "Востокметаллургремонт"); камни туфобетонные стеновые (ЗАО "Артель старателей "Амур" Промкомплекс №1); дальполипласт (ООО "Завод кровельных материалов "Далькровля"); лейка (ООО "Фирма "Лорен"); стромикс-клей для плитки №2 (ООО "Стройсмесь") ; труба металлополимерная (МУП г. Хабаровска ЖКХ Снаб); полифункциональная минерально-химическая добавка "Легкострой-комплекс 1-7" (ООО "Легкострой"); матрац ватный детский (ЗАО "Промкомбинат").

Согласно условиям конкурса победителям предоставлено право использовать в рекламе отмеченных товаров наименование "Лучший товар города Хабаровска".