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Дольщиков успокоят коррупцией
Пикеты обманутых дольщиков у стен Белого дома сделали свое дело. Ко второму чтению закона о долевом строительстве в него рекомендованы поправки, дающие региональным властям право приостанавливать деятельность подозрительных застройщиков. Сами дольщики считают, что меры недостаточны.
Не прошло и недели с тех пор, как обманутые строительными фирмами дольщики были отогнаны ОМОНом от Белого дома, как представители митингующих были приглашены в Думу на встречу с депутатами фракции "Единая Россия" и для обсуждения возможных поправок в 214-й закон "О долевом строительстве", направленных на защиту их интересов. И поправки, которые в четверг рекомендовал к принятию банковский комитет Думы, не обрадуют строительные компании.
Во-первых, прежде чем начать привлекать средства вкладчиков, застройщик обязан будет обзавестись поручительством банка на сумму, эквивалентную привлеченным средствам. Во-вторых, при расторжении договора инвестирования в одностороннем порядке или через суд застройщик обязан будет выплатить дольщику деньги, уплаченные в счет цены договора, а также проценты по ним в размере 1/300 ставки рефинансирования не более чем через десять рабочих дней. Сейчас этот срок составляет три дня, что категорически не устраивает строительные компании, которые предлагали увеличить его до 30 дней. Но депутаты, по всей видимости, решили, что строительный бизнес в послаблениях не нуждается.
Индивидуальные предприниматели вообще были исключены из текста закона: депутаты решили, что физические лица не должны иметь права заниматься долевым строительством и привлекать средства граждан.
Но самая драконовская поправка заключается в том, что часть функций по контролю за деятельностью застройщиков будет передана субъектам федерации. Специальные комиссии или комитеты при местных органах власти будут наделены полномочиями приостанавливать деятельность застройщиков в случаях, если на застройщика начинают поступать жалобы, если он задержит отчетность на 30 дней, не передаст объект на баланс в течение трех месяцев или его денежные средства окажутся менее 100 тыс. руб.
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