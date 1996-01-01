Ликеро-водочную отрасль ждет очередной кризис

В прошлом году в России аналитики отмечали снижение производства этилового спирта, водки и вина. В начале этого года снижение производства алкоголя в России продолжилось.

По данным Минсельхоза, в январе-феврале 2006 г. объемы производства этилового спирта из пищевого сырья составили 6,4 млн декалитров, что в 2 раза меньше, чем за тот же период 2004 и 2005 гг. Объемы производства водки и ликеро-водочных изделий упали в три раза - 6,6 млн декалитров в 2006 г. Падение производства шампанского и игристых вин в январе-феврале 2006 г. оказалось более чем 6-кратным - в январе-феврале 2006 г. было произведено 0,2 млн декалитров этого вида продукции. Производство коньяков и коньячных изделий сократилось в 4 раза - до 0,1 млн декалитров.

Эксперты, выступившие в программе "В фокусе" телеканала РБК, объясняют падение производства неразберихой, возникшей в январе из-за вступления в силу новой редакции Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Согласно новой редакции закона в начале 2006 г. в обращение были введены новые акцизные марки. Рассылка этих марок сильно задержалась. Из-за нерасторопности чиновников, которые не успели утвердить подзаконные акты, регламентирующие выдачу марок, в январе оказались полностью парализованы почти все отечественные ликеро-водочные заводы.

Директор по продажам "Серебряно-прудского ликероводочного завода" Вадим ГРУДЕЕВ считает, что подобная остановка производства водки негативно сказалась на качестве ликеро-водочных изделий. Между тем ряд предприятий, простаивавших в течение 1,5 месяцев и понесших серьезный убыток, теперь судятся с Правительством РФ, требуя компенсации.

Еще один негативный момент на рынке, волнующий экспертов, - это возможность реализации продукции со старыми марками. В розничной сети хождение марок старого образца продлено до 30 июня 2006 г., и теоретически производители могут реанимировать старые марки, если получат специальные купоны, подтверждающие доплату акциза. "Но большинство регионов уже запретили ввоз ликероводочных изделий со старыми марками или со старыми марками, оклеенными дополнительными информационными носителями", - сетует Вадим Грудеев.

Однако несмотря на негативные моменты реализации закона о госрегулировании алкогольной продукции, участники рынка подчеркивают, что данный закон приведет к "обеливанию" алкогольного рынка. Директор по развитию бизнеса компании "Исток" Алан СОКОЛОВ считает, что новый закон - это "позитивный шаг, повышение статуса легальных предприятий и шаг к нормальной конкуренции на алкогольном рынке". Кроме того, эксперты отмечают, что главное преимущество закона во введении жесткого перечня денатурирующих добавок и отмене акцизных складов. Отмена акцизных складов - шаг, направленный на снижение региональных барьеров, считает Вадим Грудеев.