Прибрежный недолов

Ущерб федерального бюджета в 2005 г.от недолова основных видов промысловых рыб в Приморье составил более 200 млн руб. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Госдумы Владимир ПЕХТИН, комментируя принятие законопроекта, который внес изменения в статью 9 Закона РФ "О государственной границе РФ" и статьи 6 Федерального Закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Владимир Пехтин подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит увеличить освоение квот, а также поможет ряду предприятий, ведущих промысел водных биоресурсов, полноценно экономически развиваться.

Дело в том, что до 1993 г. суда, ведущие промысел водных биоресурсов в пределах экономической зоны России, могли пересекать государственную границу в уведомительном порядке. Капитану достаточно было сделать соответствующую запись в судовом журнале. Таможенный, пограничный, санитарный контроль и другие процедуры проводились только в тех случаях, когда судно заходило в иностранные порты или совершало "перегруз" с иностранными судами в море. В настоящее время пересечение границы или двенадцати миль формально считается выходом за границу РФ. Судну при этом необходимо пройти полный контроль со стороны различных ведомств.