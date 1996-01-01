Без минтаевой икры не останемся

Результаты охотоморской минтаевой путины 2006 г. обсудили на прошлой неделе в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края. (АРПП). Члены совета АРПП отметили, что, несмотря на большое количество штормовых суток, ОДУ по минтаю был выбран на 96%.

Однако начальник охотоморской экспедиции Николая КОВАЛЕНКО (ОАО "Дальрыба"), отметил, что в ходе промысла отдельные траулеры регулярно нарушали правила лова. Это привело к тому, что итоговый показатель выхода икры минтая сильно превышает научно обоснованные нормативы. На сегодняшний день процент выхода икры установлен наукой в 4,5%, между тем в результате экспедиции он был завышен как минимум в 1,5 раза. Проблема, по мнению специалистов, заключается в отсутствии контроля, за ходом вылова. Поэтому одним из решений проблемы может стать создание официального органа с соответствующими полномочиями, который будет следить за ходом лова прямо в море.

Между тем, эта путина имеет еще один негативный момент. Выступавший на заседании генеральный директор компании "Ролиз" Петр САВЧУК заявил, что доходность рыбных компаний значительно упала. Если в прошлой году приморские компании не дополучили $5 млн, то в этом году цифра возросла в 10 раз. Основные причины этому падение цен на рыбопродукцию на внешних рынках и запредельная цена на судовое топливо.