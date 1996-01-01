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ВТО оставит россиян без мяса
Весьма неожиданное решение приняло Минэкономразвития, оно отказалось переоформлять лицензии на ввоз всех видов мяса в рамках квот с одной страны на другую. Чем это грозит все потребителям в России? Очень просто: теперь основной объем свинины и говядины придется ввозить в страну не из Южной Америки, где в условиях аргентинской или бразильской сельвы содержание скота традиционно дешево. Во всяком случае, в странах Евросоюза мясо гораздо дороже. Стойловый период, знаете ли: овес дорог, а сено кусается...
Как считают участники российского рынка, подобное решение может не только на 25% поднять цены на красное мясо, но и вызвать его дефицит в стране. Только-только стали забывать, что это такое. Но и это еще не все: решение МЭРТ может серьезно ударить по средним и мелким мясопереработчикам, которые, как пишет "КоммерсантЪ", являются основными потребителями импортной свинины и говядины.
Газета провела собственное расследование, и тот факт, что МЭРТ занимает неожиданно твердую позицию в отношении перераспределения квот на ввоз всех видов мяса по-страновому принципу, подтвержден крупными импортерами. Как заявил "Ъ" глава Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН, проблема касается не только мяса птицы, но и остальных его видов: говядины, свинины, баранины. "Импортерам, обратившимся за переоформлением, в МЭРТе жестко заявили, что в этом году министерство не видит оснований для переписывания лицензий, выданных в рамках квот на другие страны", - сообщил он.
Что же это за зверь такой - страновые квоты? А это все прелести той глобальной экономики, куда Россию тянут за все, что можно. Это, граждане, начинаются наши "выгоды" от вступления в ВТО. "Ъ" пишет, что деление по-страновому признаку было введено еще в 2004 г. под давлением стран-поставщиков, и в первую очередь - США и ЕС.
В Минэкономразвития свою позицию по мясному вопросу объяснили просто: у чиновников нет желания нарушать договоренности между Россией, США и ЕС, которые были подписаны в рамках вступления России в ВТО. То есть, говоря проще, еще не вступив в ВТО, мы уже вынуждены покупать мясо не там, где дешевле, а там, где положено.
А где положено? Все квоты на импорт мяса птицы - 1,5 млн тонн, говядины - 650 тыс. тонн, свинины - 740 тыс. тонн разделены по-страновому принципу: для каждой страны установлен предельный объем поставок. И получается, что квота на импорт птицы больше всего у США - 74%, дальше плетется ЕС - 18% и остальные страны - 6%. А вот на свинину и говядину больше всех квот как раз у Евросоюза: 78% на говядину и 50% на свинину.
По данным таможенной статистики, в прошлом году из Аргентины и Бразилии было ввезено мяса раза в три-четыре больше, чем "положено" по квотам. Например, в Аргентине закуплено было 324 тыс. т говядины на $420 миллионов. Это почти половина объема импорта данного вида мяса.
Европейское мясо дороже южноамериканского, по словам С.Юшина, за первые четыре месяца этого года Россия смогла ввезти из Европы всего 12 тыс. тонн говядины, что составляет не более 4% годовой европейской квоты. Скорее всего, считают специалисты, европейская квота так и не будет выбрана. Стало быть - дефицит и разорение мелких и даже средних переработчиков. Либо резкий скачок цен.
Однако и с повышением цен не все просто. Газета приводит мнение генерального директора одной из перерабатывающих компаний, который рассказал, что при росте оптовых цен на 20-25% переработчик должен повысить свои на 10-15%. Но сделать этого не сможет, поскольку имеет право на единовременное повышение цен не более чем на 3% и не чаще двух раз в год. Вот такие пирожки...
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