Комбинезон "от кутюр"

Рынок услуг по изготовлению одежды для животных по объемам продаж приближается к рынку аналогичных услуг для человек. Состоятельные люди готовы ради комфорта своих питомцев тратить огромные деньги. Одежда для собак, предлагаемая в зоомагазинах, в основном представлена жилетами, попонами, накидками и комбинезонами.

Непромокаемый комбинезон необходим для того, чтобы, выгуливая длинношерстную собаку в плохую погоду, не приходилось потом ее долго мыть. В межсезонье комбинезон или попона очень экономят время хозяев - намного проще смыть грязь с болоньевого комбинезона, чем чистить всю собаку. В качестве зимней одежды непромокаемый комбинезон может использоваться как одежда для собак с густой шерстью и короткими ногами, таких, как пекинес, скай-терьер, скотч-терьер и длинношерстная такса.

Летом и ранней осенью собаки, которых хозяева берут с собой за город, сильно страдают от насекомых, а также от репейника и других колючих растений. Этих неприятностей можно избежать, если сшить костюм из легкой продуваемой ткани.

Часто животным требуется послеоперационная одежда, некоторые заменяют ее детскими подгузниками на липучках, но собака, как правило, любым способом от нее избавляется.

Изготовление одежды для собак в последние годы становится все более прибыльным бизнесом. Средняя стоимость не слишком "навороченного" комбинезона напрямую зависит от размера собаки, для которой он предназначен. К примеру, обычный непромокаемый комбинезон для дога или овчарки стоит в среднем в пределах 50 долларов, его утепленный вариант - на десять долларов дороже.

Для маленькой собачки простенький комбинезон можно купить за $20-30. Разумеется, наряд для своего любимца можно сшить и на заказ, причем даже у известного кутюрье - было бы желание (и деньги!). В этом случае цена "прикида" может вполне сравняться со стоимостью одежды "от кутюр" для людей.