Каждый дайвер мечтает об "открытой воде"

Что такое дайвинг, во Владивостоке никому объяснять не надо. Все, кто хотел спуститься на дно морское с аквалангом, давно спустились. Фотографии живущих в заливе Петра Великого осьминогов и рыб украшают стены офисов, наравне с видами природы и мегаполисов мира.

Во Владивостоке есть три крупных дайвинг-центра, обучающих дайверов: "Босфор V"( www.bosfordiving.ru), ТУРСИО ( www.tursio.ru), "Владскуба" ( japsea-vl.narod.ru).

Ни для кого не секрет, что значительная часть дайверов прошла свое первое подводное крещение не под присмотром опытного тренера. Лето, прогулка на катере, прокатное снаряжение и коллега - в роли инструктора. Президент клуба любителей подводного плавания "Босфор V" Алексей ЛУЦЕНКО в шутку называет таких дайверов "клубом любителей нырять под пиво". "Ничего в этом плохого нет, если у коллеги имеется достаточный опыт погружений и чувство ответственности за другого человека. Сам в молодости на островах Верховского баловался. Теперь понимаю, что лучше сертификата профессионального инструктора еще ничего не придумано".

В дайвинге существует несколько общепризнанных систем обучения. Самые распространенные в России и на Дальнем Востоке - PADI и NAU. Обе включают в себя пошаговое обучение: от новичка до инструктора. Обе системы дают возможность брать на прокат снаряжение для подводного плавания в морских туристических городах на берегах морей Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При этом ни та, ни другая не готовят подводников-профессионалов. Все виды сложных погружений (глубоководные, ночные, в пещеры) изучаются в режиме "любимое хобби".

Курс новичка (стоимость $300-350) включает в себя теоретическую подготовку ( дайв - центры снабжают учащихся учебной литературой на русском языке и проводят видеолекции). После того как будущий дайвер ответит на экзаменационные вопросы инструктора по теории погружений, его путь лежит в бассейн. Там он получает несколько уроков на, как говорят дайверы, "закрытой воде". Желательно проходить обучение в бассейне с перепадами глубин, чтобы сразу почувствовать давление воды и особенности подводной жизни. Во Владивостоке занятия по программе "Закрытая вода" проводятся в бассейнах ТОВМИ, "Динамо", МГУ им. Невельского.

После сдачи зачета по программе "Закрытая вода" новичку предстоит первое погружение в море. По программе "Открытая вода" обучающихся сажают на катер и вывозят для освоения настоящей морской стихии поближе к острову Русский. Свой первый в жизни дайв-сезон большинство владивостокцев проводят вблизи островов залива Петра Великого или в бухте Витязь. Для не слишком состоятельных дайв-любителей, еще не сопоставивших материальные достаток с новым хобби, остаются Токаревская Кошка, бухты Тихая и Федорова.

После освоения курса "Открытая вода" дайвер учится выполнять глубокое погружение на 30 метров, проводит ночное погружение и изучает азы навигации. А там уже нужно решать: совершенствовать полученные навыки или поискать себе другое хобби. По статистике, только 5%, получив сертификат "продвинутого" курса, остаются на следующую ступень и сдают "на дайв-мастера". Дайв- мастер имеет право профессионально работать тренером и организовывать дайв-туры.