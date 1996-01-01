Махнем на острова!

Лето во Владивостоке начинается, как только ГИМС разрешает выход в море маломерным судам. И все мы, живущие у моря, с надеждой начинаем смотреть на стоянки катеров и яхт, а также искать объявления об их аренде. Нас манят острова залива Петра Великого - Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Аскольда. Итак, во сколько этим летом обойдется морская прогулка?

Отдам "морского конька" в хорошие руки

Во Владивостоке можно арендовать катер на два-три часа для прогулки по Амурскому заливу (час стоит от 300 до 500 рублей, прогулочный день от $300 до $2000 в зависимости от класса судна). Рекорд лета -2005 - $12 000 в сутки. Во Владивостоке около десятка компаний оказывает подобные услуги. Кроме того, каждый второй владелец катера согласится выйти в море за оговоренную плату.

У чартерных компаний, занимающихся арендой катеров, обычно нет собственного флота - не хотят тратиться на стоянку, обслуживание и заработную плату команде. Да и незачем, ведь для многих состоятельных жителей Приморья голубая мечта об обладании личным катером или яхтой сбылась. Но часто владелец не знает, что делать с дорогостоящей игрушкой.

- Как правило, покупая катер, человек еще не знает всех тонкостей. Он может потратить от $50 до $150 тыс. на приобретение судна, но не думает о дальнейшем его содержании, - говорит директор по маркетингу компании VLADRENT, тел. (4232) 725-333, 965-665, ( www.vladrent.ru)Алексей УНГВИЦКИЙ. - А обслуживание и содержание катера или яхты - удовольствие дорогое, плюс налоги и сезонность бизнеса. Суда берут в Японии, США, реже - в Италии. Часто покупают вскладчину, тогда у одного катера сразу несколько владельцев, использующих его для корпоративных выездов. Наигравшись и составив расходную смету, владельцы в конце концов, решаются отдать любимого "морского конька" в аренду. Например, компания VLADRENT может предложить клиентам около 30 катеров разного уровня комфорта".

Платят не за комфорт, а за экзотику

Нанять катер можно несколькими способами. Например, видавший виды МРС, чей владелец в свободное от работы время подрабатывает "бомблением" на водах залива Петра Великого, ищут прямо на стоянке, как такси. Берут "бомбилы" от $300 до $500 за день прогулки. Вторая категория владельцев старается сделать морские прогулки семейным бизнесом и посторонних к этому делу не подпускает. Как правило, у них постоянная, наработанная годами, клиентура. Цены - от $400 до $600 за день. Есть еще вариант, когда владелец катера нанимает экипаж, сам же на судне почти не появляется В этом случае аренда стоит от $500 до $2000 в день. И все же, во избежание разочарования лучше обращаться в компанию, специализирующуюся на аренде плавсредств.

База отдыха "Белый лебедь" ( www.lebeddv.ru, тел. (4232) 59-36-85 (Ирина)предоставляют в аренду три катера: "Одиссей", "Пенелопа" и моторную яхту "Калипсо". Все три повышенной комфортности. Стоят эти красавцы на Моргородке и обычный маршрут следования - Моргородок - острова залива Петра Великого. Стоимость от 10 000 до 15 000 рублей в день. База отдыха "Белый лебедь" расположена в живописнейшей из бухт острова Русский Воеводе. Известна она и своими детскими летними сменами. В этом году первая тематическая смена "Английский на русском" пройдет с 7 по 27 июня (стоимость 12 500 рублей). "В аренду катера не входят дополнительные услуги: кормление морскими деликатесами, дайвинг, развлекательная программа, - рассказывает менеджер компании Ирина Рой, - но по желанию заказчика все это можно устроить - к примеру, пригласить классного повара, который приготовит вам суп из только что добытого водолазом гребешка. Из дополнительных услуг совершенно бесплатно прилагается рыбалка и катание на надувной лодке".

Сдают катера в аренду их владельцы, и минуя посредников. Так, Анна ДАВЫДЕНЯ (тел. (4232) 300-350, 58-87-72, scorpion_dv@mail.ru)предлагает на выбор сразу шесть маршрутов. Однодневный для 15-20 человек и на 2-3 дня по островам залива Петра Великого для 6-7 человек. Для любителей рыбалки припасен "Рыбный тур" и ночной выход на кальмара с говорящим названием "Чернильная ночь". Для гурманов и любителей морской экзотики - тур "Экзотика" и дайвер - тур (профессиональный тренер-водолаз и 5 гидрокостюмов). "Катер, конечно, не vip-класса, но достаточно укомплектован для приятного отдыха - рассказывает Анна Александровна. - 7 спальных мест, горячая и холодная вода, телевизор с видеомагнитофоном".

"Хочу в Японию и обратно..."

Иностранцы чаще наших соотечественников заказывают экскурсии на необитаемые островки залива Петра Великого - Рикорда, Моисеева, Аскольда. Любят побродить на военном полигоне острова Желтухина. Как правило, клиенты редко заказывают катер на неделю с долгими прогулками вдоль побережья. Во-первых, это дорого, во-вторых, нет гарантии, что погода не испортится. Деньги же клиенту (если в устном или письменном договоре не прописаны другие условия) возвращаются только в случае шторма, когда ГИМС не дает разрешение на выход в море.

Как уже было сказано, у владивостокских чартерных компаний нет своего флота, они работают с владельцами по договору. Часть компаний живет на комиссионные, другие имеют фиксированные скидки за выслугу лет и безупречную службу. В последнем случае цена нанятого катера лично через капитана или через чартерную компанию одна и та же.

Директор компании "ЭВАНС", тел. (4232) 400-995, 74-18-89 ( avans@list.ru), Светлана СВЕТЛАЯ, считает, что жителям морского города про катера и их аренду известно почти все, поэтому успех дела зависит от личного подхода к желаниям клиентов:

- К нам обращаются и за VIP-обслуживанием, и за корпоративными выездами. А как - то пожилая семейная пара просто захотела выйти в море на рыбалку. Нашли мы для них вариант за 6 тысяч рублей. Московские гости, слабо ориентирующиеся в географии, могут попросить организовать прогулку на катере до Японии и обратно. Мы бы и рады, только все упирается в документы и разрешения. Между тем многие потенциальные клиенты звонят и говорят, что они согласны заплатить и за разрешения, и за катер, и экипажу - только организуйте. Проблема корпоративных выездов (если в фирме трудятся больше 20 человек) в - отсутствии больших арендуемых плавсредств. Зная о наличии такого рода спроса, частные лица могли бы вложиться в эту идею. Все-таки стабильная прибыль.