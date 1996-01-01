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Под потолком

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на то что газеты пестрят объявлениями о сдаче в аренду помещений под офис, найти помещение в Хабаровске нелегко. Причина банальна - высокие расценки. Особенно если офис необходим в пределах "красной линии".

Аренда офиса по "красной линии" - это удовольствие не только не из дешевых, а еще и накладывает на арендатора определенные обязательства. Предприниматель должен выполнять требования по благоустройству прилегающей территории, заботиться о состоянии фасада здания.

Арендная плата в здании "советской эпохи" со скромной отделкой, но в центре города доходит до 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Расценки могут быть несколько ниже, если предлагаются помещения в плохом состоянии. В целом в центральном районе Хабаровска за 1 кв. м в офисном здании просят от 800 до 2000 руб. Правда, в последнем случае собственнику приходится месяцами ждать клиента.

Некоторые предпочитают арендовать под офис квартиры. При этом жилье нередко не выводится из жилого фонда, поскольку это ведет к дополнительным тратам.

Простой расчет показывает, что снимать квартиру площадью 60-120 кв. м по $500-1000 в центре города выгоднее, чем арендовать помещение в специализированном офисном центре. По этой причине "квартирные" офисы любят адвокаты и нотариусы, туристические и риелторские компании, рекламные агентства, проектные конторы. В основном они селятся на первых этажах, где цена аренды намного ниже.

Часть таких квартир со временем фирмы приобретают в собственность, что тоже очень выгодно. Даже если бизнес перестанет существовать, то продажа или сдача такой недвижимости в аренду позволит пережить трудное время.

Как утверждают риелторы, изменение цен на офисные помещения совпадает с динамикой цен на рынке вторичного жилья. Однако ликвидность этой недвижимости гораздо выше. И если для жилой недвижимости шанс на "обрушение цен" есть, то для офисных зданий и помещений в ближайшей перспективе - нет.

Несмотря на то что в последние пять лет в Хабаровске развернулось бурное строительство офисных зданий, дефицит свободных площадей для малого и среднего бизнеса ощущается так же остро, как раньше. Причина - в потолочных арендных ставках. Арендная плата в новострое настолько велика, что в городе просто мало компаний, готовых платить несколько тысяч долларов в месяц.

По словам специалистов, рост ставок арендной платы в ближайшее время неизбежен, но он не будет резким. Основные договоры по аренде на год уже заключены или пролонгированы, и это дает арендаторам надежду, что до конца года можно жить спокойно.

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