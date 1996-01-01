Строителям хотят ограничить рентабельность

Вице-спикер Мособлдумы Валентин КУЛИКОВ выступил с инициативой принудительного ограничения рентабельности строительства жилья.

"Среднестатистическая стоимость квадратного метра жилья в России составляет более 10 тыс. рублей, а продажная цена - в среднем 24 тыс. рублей. Рентабельность превышает 100%", - сказал Валентин Куликов. По его словам, необходима практика принудительного вмешательства государства и ограничения рентабельности строительства жилья, например, на уровне 15 или 30%. По мнению Валентина Куликова, в этом случае жилье стало бы более доступным.