Не дожидаясь катастрофы

Если житель Владивостока обращается к услугам инвестиционно-строительной фирмы, то он должен понимать, что стоимость жилья, которое она предлагает, может оказаться недоступной. Дело в том, что цена зависит от очень многих составляющих. Прежде всего, от таких дорогих вещей, как "откаты" за землю, технические условия на канализацию, тепло- электроэнергию и т. д.

Даже получив нынешние очень жесткие техусловия, застройщику все же чрезвычайно сложно получить разрешение на производство работ. А по окончании строительства дома, даже полностью, на все 100% готовое жилье надо умудриться еще каким-то образом сдать привередливой госкомиссии. Если придерживаться норм СНиПов по правилам приемки готового сооружения в эксплуатацию, то сдать практически любой новый дом в городе просто невозможно, если только застройщик не сможет унизиться до соответствующего ситуации "отката". Ведь каждая новая вводная мощность увеличивает нагрузки на городские инженерные системы.

В такой ситуации надо искать правильный выход. Для этого надо обратиться к опыту, который был накоплен ранее.

Первое, что следует сделать - прекратить строить в городе новое жилье путем уплотнения застройки. Неравномерная дополнительная нагрузка на инженерную инфраструктуру может привести к катаклизмам. Из-за отсутствия очистных сооружений, сетей и мощностей получить разрешение на строительство нового дома в центре города прежде было практически невозможно. При начале нового строительства надо учитывать то обстоятельство, что город находится на полуострове, а его обеспечение с "материка" не успели закончить в полном объеме. И вдруг при нынешних товарно-денежных отношениях все оказалось решаемо?!

Следует также учесть, что за последние 15 лет во Владивостоке не было введено ни одного магистрального водовода, канализационного коллектора или теплотрассы, а гарантийный срок эксплуатации этих сетей (25 лет) окончился или заканчивается. Уже сегодня можно присматриваться к районам города, которые придется спасать с помощью МЧС. Например, к серьезным последствиям может привести "перебор" с элитным жильем в центре города, которое ветшающие инженерные системы не в состоянии надежно обслуживать.

Еще с самого начала застройки Большого Владивостока, когда создавались районы ул. Интернациональной, парка "Минный городок", ул. Беговой (ул. Спортивной), проспекта 100-летия Владивостока, все это было создано при едином заказчике города. И сегодня такая муниципальная структура крайне необходима для решения общегородских задач.

Что может служба единого заказчика при администрации города?

Прежде всего, начать строительство новых микрорайонов со всей инфраструктурой за счет оборотных средств, образованных, в первую очередь, за счет кредитов государства. А уже построив это жилье, его можно было бы предлагать нуждающимся не бесплатно, как прежде, а под льготный государственный кредит. И, получив его, семья уже на следующий день могла бы вселиться.

Строительство нового жилья через службу единого заказчика администрации г. Владивостока позволило бы, прежде всего, убрать ненужные организационные этапы, повысить качество строительных работ. А технический надзор на стадии строительства нового жилья могла бы осуществлять управляющая компания строящегося микрорайона, получившая это право на управление в итоге открытого конкурса. При этом должны быть обновлены инженерные коммуникации. Свое слово в организации коммунального хозяйства нового жилого района должны сказать и различные обслуживающие организации.

При такой организации программы доступного жилья администрации Приморского края и города будут вынуждены принимать меры по снижению себестоимости 1 кв. м жилья. А возможности для этого у них есть. Да и переход от кустарщины к поточному строительству сам по себе должен дать экономию для застройщиков и удешевление 1 кв. м площади новостроев.

Хочется напомнить, что долгое время наш город отличался как относительно хорошим качеством сданного жилья, так и большими его объемами. И сегодня строительство жилья является лучшим показателем экономического развития и социального благополучия региона, а оно, как локомотив, тянет за собой всю его экономику вперед.

А пока, при имеющихся условиях строительства и ценах, для каждого горожанина очевидна недоступность "доступного" жилья: хотя все законы для "удешевления" есть, решение проблемы буксует.

Об авторе. Юлий РЫЛОВ, генеральный директор РАО "Чистая вода".