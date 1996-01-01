Находкинцам покажут рекламно-продуктовые достижения

Вторая городская выставка товаров народного потребления и рекламной продукции открылась в Находке. Экспозиция организована по инициативе управления потребительского рынка находкинской администрации и приурочена к празднованию Дня города, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского ГО.

На территории торгового комплекса "Ваша Находка" 20 местных производителей представили образцы строительных материалов, сантехники, сувенирной, рекламной и другой продукции. В их числе - известная на всю Россию Находкинская жестянобаночная фабрика, выпускающая банкотару для предприятий рыбной промышленности. "Девиз выставки - "Во имя города, на благо людей!", - отметил в приветственном слове первый замглавы города Александр КОСТЕНКО. По его словам, с каждым годом в Находке растет число производителей, которые могут быть достойно представлены не только на местном и региональном, но и на всероссийском рынке.