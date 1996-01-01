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Дизайнеры показали класс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

16 мая в здании Владивостокского цирка открылся Первый международный фестиваль архитектуры и дизайна в Приморье.

По словам устроителей, мероприятия и экспозиции фестиваля будут интересны как профессионалам, так и широкому зрителю. "Главная идея - развеять миф о некой "элитарности" понятия "дизайн", его оторванности от реалий жизни простого человека", - говорит президент ДВ объединения дизайнеров Марина КОЗИНЦЕВА.

Организаторы: администрация Приморского края, Союз архитекторов России, Дальневосточное объединение дизайнеров, ДВ ПримстройНИИпроект, ДВГТУ, студия ARCHDESIGN. В фестивале принимают участие лучшие архитекторы и дизайнеры Кореи и Японии.

В течение трех дней, с 16 по19 мая, в рамках фестиваля, работают выставки дизайнеров-графиков "Чистый лист", экспозиция проектов лучших зарубежных дизайнеров стран АТР, выставка ARCHDESIGN (товары и технологии для строительства, ремонта, дизайна), выставка "Четвертая стена" (театральные художники).

Фестиваль получился настолько масштабным и вызвал такой искренний отклик среди специалистов, что организаторы решили сделать его ежегодным. Более того, вынашивается мысль о создании объединенного фестиваля ДВ региона. Если задумка удастся, то он будет проходить сразу на двух площадках, во Владивостоке и Хабаровске.

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