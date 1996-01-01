Ленинский район: строят жилье и деловые центры

Часть Ленинского района принадлежит к историческому центру. И именно эта часть активно осваивается инвесторами и строителями. При этом особенно интенсивно по сравнению с другими районами идет повторное освоение территории через реконструкцию и уплотнение застройки.

Из наиболее ярких объектов, которые сегодня находятся в реконструкции, это кинотеатр "Уссури", надстройка двухэтажной мансарды над домом по ул. Светланской, 29, магазин "Изумруд", здание Арбитражного суда Приморского края, библиотека им. Горького, кинотеатр "Владивосток" и другие.

Из строящихся зданий будущих административно-деловых центров можно отметить объекты, коробки которых практически завершены, - это строящийся инвестиционно-строительной компанией "Динас" на ул. Уборевича, в районе Гоголя и на восточном пересечении ул. Шилкинской и пр-та "Красного знамени". Недавно группой компаний "Эскадра" начато строительство делового центра на ул. Комарова. А из практически завершенных можно отметить небольшое здание в районе Покровского парка - выше Дома физкультуры.

Положение несколько скрашивает строительство многофункциональных центров. Но их немного. Так, 1 мая начато строительство центра в районе ул. Некрасовской, недалеко от фуникулера, завершается в начале ул. Пушкинской и совершенно остановилось в районе ул. Дальзаводской.

Высокая активность по району заметна в строительстве магазинов - это почти готовый торговый центр в районе стадиона "Авангард", строящийся в районе ул. Тобольской, на кольце трамваев в районе площади Баляева, центр косметологии "Иль де Боте" рядом с главпочтамтом, четырехэтажный торговый комплекс на пересечении ул. Толстого и пр-та "Красного знамени".

Район Гоголя активно осваивается вузами. Так, ВГУЭС достраивает крупный спортивный комплекс, начинает реконструкцию общежития и выкупленного рядом с кампусом здания под учебный корпус. Закладывается строительство жилого дома для преподавателей. Через дорогу, рядом со Строительным институтом ДВГТУ, строится большой комплекс Дальневосточной таможенной академии.

Из наиболее серьезных работ по улучшению городского ландшафта, которые сегодня ведутся в районе, можно отметить благоустройство Корабельной набережной, реконструкцию парка Минного городка, к которой уже приступили, начав строительство Ледового дворца.

Довольно активно строятся и жилые дома. В районе более 15 площадок многоэтажных зданий. К сожалению, в части из них строители на сегодня отсутствуют. И все же есть серьезные основания считать, что в ближайшие несколько лет район может стать бесспорным лидером в многоэтажном домостроении во Владивостоке.

Заметно, что в районе имеются объекты, строительство которых не только затянулось, но и вообще замерло на долгие годы. Например, 9-этажный кирпичный жилой дом по ул. Шилкинской, небольшой торговый павильончик на ост. "Дальзаводская", школа и торговый комплекс в 64-м мк, здание диагностического центра с поликлиникой в районе ул. Стрелковой и др. Выходят эти объекты из "заморозки" крайне редко. Поэтому для нас стало открытием, что наконец-то возобновилось строительство двух 17-этажных монолитных домов по ул. Владикавказской, с которых строители ушли еще во времена "мэрства" Виктора ЧЕРЕПКОВА. Это дает надежду, что и другие брошенные объекты постепенно оживут.

Стоит от метить, что наиболее активно пока что строится западная часть Ленинского района. Восточная пока что ожидает притока московских инвестиций на продекларированный новый "Московский" микрорайон (№71б).