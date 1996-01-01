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Шопинговому раю в Суйфэньхэ приходит конец?
Со дня введения новых правил пересечения границы (имеются в виду 35 килограммов груза, которые физическое лицо может провозить раз в месяц) не прошло и трех месяцев, но последствия данного шага ощутили на себе не только приморские челноки, но и главный город шопинг-туризма на Дальнем Востоке - Суйфэньхэ.
В этом убедился корреспондент "ЗР", неделю назад побывавший в "Суньке". Прежде всего, бросается в глаза большое количество закрытых бутиков в торговых центрах. К примеру, только на одном этаже торгового здания было закрыто более 15 магазинчиков. "Торговля плохо, товар лежит. Покупатель не ходить", - прокомментировал ситуацию один из китайских торговцев.
Российские челноки, встреченные в "славном" городе, в своих высказываниях были более пространны.
"Уменьшение количества челноков привело к росту цен на товары - в среднем цены поднялись на 20%. При этом китайцы меня предупредили, что цены, скорее всего, будут расти каждый месяц. Дело в том, что в последние годы торговля приносила китайским бизнесменам высокую прибыль, поэтому стоимость аренды торговых площадей значительно выросла. Однако китайские предприниматели, в отличие от русских, старались увеличить товарооборот, а цены оставить на прежнем уровне. Теперь, когда товарооборот упал в десятки раз, они вынуждены поднимать цены", - так объяснила происходящее одна из представительниц челночного бизнеса.
То, что дела у китайских коммерсантов идут неважно, особенно бросается в глаза в центре Суйфэньхэ. Кроме бутиков, закрылось множество китайских ресторанчиков, ориентированных на русских туристов. Чтобы туристы не шли обедать в несуществующее заведение, руководители туристических групп предупреждают об этом заранее.
Большинство китайских торговцев выглядят несколько растерянными. Некоторые даже отказываются торговаться, что по китайским меркам явление достаточно редкое. Другие, наоборот, стараются распродать весь товар и закрыть свое дело.
В том, что маховик последствий будет раскручиваться еще долгое время, можно не сомневаться. На очереди - магазины, торгующие бытовой техникой. Если еще до Нового года в самом крупном супермаркете "Лиза" наблюдались очереди за плазменными панелями и другой бытовой техникой, то сейчас русские заходят туда не купить, а просто посмотреть. Немноголюдно и в магазинах, торгующих автомобильными аксессуарами и запчастями.
Страдает сектор услуг: многочисленные парикмахерские, тату-салоны, сауны и салоны красоты не знают, как восполнить внезапно исчезнувшую клиентуру. Что будет дальше с экономикой этого города, сказать трудно. Хотя строительство новых огромных торговых центров в этом городе продолжается.
Есть еще один фактор, на который обращаешь внимание, приезжая в Суйфэньхэ. Хамство, грубость, оскорбления туристов в этом городе воспринимаются как норма. В большой степени в этом виноваты и наши туристы, которые не обременяют себя соблюдением норм поведения в общественных местах. Кто часто бывает здесь, отмечают, что катастрофически падает уровень сервиса. Еда в ресторанах все хуже, впрочем, как и отношение обслуживающего персонала в гостиницах. Теперь, когда китайская сторона поймет, что значит для нее россиянин со своим кошельком, возможно, отношение к туристам из России изменится.
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