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Мыс Калузина ждет "Одиссея"
Как уже сообщалось, администрация Владивостока поддержала проектное предложение Приморской краевой автономной некоммерческой организации "Одиссей" преобразить побережье мыса Калузина. При этом предполагается отсыпать новую рекреационную территорию и построить здесь современный культурно-оздоровительный комплекс с домами для семейного отдыха, яхт-клубом и другими объектами.
"Яркий пример" поблек
С давних времен любительские плавсредства во Владивостоке имели практически единственную цивилизованную прописку - в Спортивной гавани. Появление в 80-х в районе Моргородка шикарной по тем временам новой гавани для лодочной флотилии было своеобразным примером для других районов городского побережья выходить на новый уровень. К сожалению, дальше этого дело не пошло, а городским властям дополнительной головной болью так и осталась постоянная борьба с несанкционированными лодочными гаражами и бардаком на морском побережье.
Интересно, что новый проект родился как бы "в недрах" той самой гавани на Моргородке. Нашлось несколько энтузиастов-мореходов, которые "заболели" идеей сделать этот малопригодный для морского отдыха участок берега так сказать "жемчужиной побережья", где незазорно было бы отдыхать многочисленным туристам и местным жителям.
О серьезности идеи можно судить по тому, что по грубым прикидкам осуществление проекта "Одиссей", рассчитанного примерно на 5 лет, будет стоить около $150 млн, что примерно в два раза больше, чем обошлось расширение Некрасовского путепровода.
Председатель "Одиссея" Валерий ФОМИН уверен, что инвесторы и инвестиции в это доброе дело обязательно найдутся. А вот общества, которые издавна облюбовали моргородскую гавань, пока что не думают поучаствовать в нем и даже противодействуют, а ведь для них такое участие - это вопрос жизни и смерти, поскольку срок аренды ими побережья истекает и есть сомнения, что его продлят.
За многие годы эксплуатации ковш гавани обмелел, его не чистили, да и в целом все хозяйство пришло в упадок, а собиравшиеся с владельцев плавсредств взносы расходовались безотчетно. Им самим дополнительно за свой счет приходилось обустраивать стоянки своих яхт и катеров. В общем, рано или поздно вопрос об эффективном землепользователе должен был возникнуть.
Море должно отступить
По проекту "Одиссей", береговая черта в районе мыса Калузина, расположенного между бухтами Первой и Второй речек, должна передвинуться в Амурский залив до ста метров. Грубые расчеты показывают, что для этого достаточно отсыпать около 1-1,5 млн кубометров грунта, который сюда можно свозить со стройплощадок города.
От новой насыпной территории в море выдвинется еще один мол. Реконструкция лодочных стоянок позволит увеличить вместимость гавани примерно в два раза. И новая насыпная территория должна вдоль берега выйти к отделенному дамбой от моря искусственному озеру. Кстати, ему предполагается дать новую жизнь, подняв мосты и прочистив от наносов проходы в море. То есть, здесь тоже можно будет организовать цивилизованную гавань для маломерного флота.
Для города особую ценность этот проект представляет еще и тем, что новая территория и реконструированная дамба озера должны будут принять на себя участок дороги вдоль Амурского залива шириной около 30 метров. То есть, выйдя сюда из района порта и центра города, эта дублирующая магистраль может не вливаясь в Проспект 100-летия, достичь района Второй Речки, разгрузив его для автомобилистов. А в более отдаленной перспективе, вероятно, удастся найти решение и по тем местам, которые пока что блокируют продолжение ее дальше.
Вернувшись же к проектному предложению застройки мыса Калузина, стоит отметить его масштабность и претензию на создание условий для отдыхающих не хуже, чем на заграничных курортах. Естественно, уровень стройки таков, что ее предполагается разбить на три очереди.
Культурно-оздоровительный комплекс этой зоны отдыха должен включить в себя аквапарк, сауны, казино, залы игровых автоматов и боулинга, спортивные - тренажерный, по мини-футболу и баскетболу, крытый теннисный корт и тир. Здесь же проектом предусмотрены ресторан, кафе, пара баров и чайная. Общая площадь всего комплекса предлагается не менее чем 5 300 кв. м.
В составе яхт-клуба предлагается построить два комплекса гаражей для маломерных катеров - на 30 и 50 мест общей площадью около 3200 кв. метров, комплексы пирсов для стоянок маломерных судов и яхт (по 36 штук каждый), здание самого яхт-клуба и мастерскую для ремонта плавсредств.
Зона отдыха должна стать доступной автомобилистов. Для этого на ней предполагается построить крытую многоуровневую автопарковку на 400 автомобилей и пять открытых стоянок примерно на 350 машин.
Для туристов предлагается построить комплекс зданий семейного отдыха из четырех 14-этажных зданий, общей площадью более 44 тыс. кв. метров. Он одновременно должен обслуживать 2200 проживающих, а их содержанием будут заниматься 220 человек персонала.
В составе помещений зданий семейного отдыха предложены: большая крытая автостоянка, кино-концертный комплекс, фитнес-центр с сауной, салон красоты, аптека, оптика, здравпункт, прачечная, детские комнаты, почта, три ресторана, четыре кафе, бар, пункт быстрого питания, чайная и магазины. Для зоны отдыха, вероятно, будет построен и отдельный пятиэтажный административный корпус с кафе.
В состав проекта включены также отдельные здания и сооружения поддерживающей территорию инженерной инфраструктуры - морской водозабор с системой очистки и опреснения воды, комплекс доочистки питьевой воды, очистные сооружения сточных вод, электростанция и пр.
Особое внимание будет уделяться благоустройству территории - оформление набережной, фигурные фонари, скамейки, открытые площадки для игр и спорта, открытые бассейны с чистой морской водой, места для загара, тротуары, малые архитектурные формы. В общем, все то, что сделает это место очень привлекательным и удобным для посещения.
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