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Интерес к шоп-турам пошел на спад
Поток туристов, выезжающих из Приморья в Поднебесную, начал сокращаться. Виной тому - новые таможенные правила провоза багажа, вступившие в действие в конце февраля.
Туристические компании уже ощутили на себе изменения в законодательстве. Некоторые из них признают, что поток граждан, отправляемых в шоп-туры, за последнюю пару месяцев сократился в 3-4 раза, другие зафиксировали спад порядка 20-30%.
Напомним, что по новым правилам физические лица имеют право беспошлинно ввозить в Россию товары общим весом не более 35 кг и не чаще чем один раз в месяц (раньше это были 50 кг и 4 раза в месяц, соответственно). Более чувствительным из этих ограничений большинство опрошенных нами турфирм называют второе: если норму в 35 кг превышают немногие, то туристов, которые хотели бы ездить в Китай по несколько раз в месяц, гораздо больше. В компании "Альфа Тур" рассказали, что из-за новых правил уже возникли трудности с поиском руководителей для тургрупп.
Поскольку сократилось количество заявок, некоторые турфирмы вынуждены были пересмотреть график поездок: группы в Суйфэньхэ стали отправлять реже. А поскольку в майские праздники поток туристов традиционно увеличивается, то в этот период кое-кому из желающих пришлось понервничать или даже перенести поездку на более поздний срок.
Однако спад произошел не везде: например, в туристических компаниях "Геба" и "Фрегат-аэро" нас заверили, что работают в прежнем режиме. Менеджеры "Фрегат-аэро" объясняют это так: "Наши клиенты в большинстве своем не "челноки", а люди, которые едут в Китай "оторваться" от повседневного быта, вкусно поесть, сходить на массаж, попариться в баньке, и таможенные ограничения не имеют для них особого значения".
По данным комитета по туризму администрации Приморского края, если в прошлом году на китайском направлении наблюдался ощутимый прирост (по сравнению с 2004 г.), то теперь ситуация изменилась. С января по апрель 2006 г. приморские турфирмы отправили в Китай 153 880 чел., что на 2 958 чел. меньше, чем за тот же период прошлого года.
"Наши статистические данные по Китаю не структурированы, - говорит Надежда КИТ, ведущий специалист краевого комитета по туризму, - но с уверенностью можно сказать, что большинство граждан едут именно в шоп-туры. Думаю, сегодня их доля составляет порядка 70%. Однако с каждым годом этот процент сокращается, и вместе с тем растет количество людей, которые совершают экскурсионные туры или отдыхают на китайских курортах". Стало быть, турфирмам остается только надеяться, что на смену "челнокам" придут "цивилизованные" туристы, которых привлекают древняя китайская культура, восточная медицина и пляжи с белым песком.
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