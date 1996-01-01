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Комиссионка от скупщиков дебиторки
Через два месяца во Владивостоке откроется комиссионный магазин для реализации товаров, изъятых по непогашенным кредитам. Комиссионный магазин планирует открыть ООО "Коллекторское агентство "Арбитр" - компания по скупке дебиторской задолженности у кредитных организаций.
"Через некоторое время после работы по истребованию дебиторской задолженности мы столкнулись с проблемой: у нас стала скапливаться изъятая бытовая техника, - рассказывает старший менеджер агентства Антон УШАКОВ. - Учитывая, что этот товар уже был в употреблении, люди покупают его с большой неохотой. Хотя на самом деле эта техника, как правило, использовалась не более полугода и в большинстве случаев находится на гарантии. Она вполне может пригодиться людям, доход которых не слишком высок. Что касается реализации изъятого товара в других комиссионных магазинах, то, во-первых, во Владивостоке таких торговых точек совсем немного - около 6. Во-вторых, они принимают товар на комиссию на крайне невыгодных условиях: за 20-25% от его стоимости. На сегодняшний день в нашем офисе скопилось 25 единиц бытовой техники - от холодильников до домашних кинотеатров. Таким образом, мы пришли к выводу, что лучше всего в этой ситуации будет открыть собственный комиссионный магазин".
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