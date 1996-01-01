Молдавско-грузинские винные реки заперли на складах

"Все вина Грузии и Молдовы, находящиеся на складах оптовых алкогольных компаний, оформлены на ответственное хранение", - заявил "ЗР" представитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Евгений КАРТАВЦЕВ. Таким образом эта контролирующая организация решила вопрос о запрете реализации вин на территории края.

Получается, что в отличие от других регионов, где основной удар Роспотребнадзора был нанесен по розничным магазинам, в Приморье ударили по оптовому звену. Решение разумное, ведь гораздо легче было выписать предписание 29 оптовым компаниям, чем проверять почти 4 тыс. розничных магазинов.

"Возможно, что в отдельных розничных магазинах, где не сняли данную продукцию с реализации, вина будут продаваться. Однако я не думаю, что оптовые компании рискнут пускать в розницу продукцию, переданную им на ответственное хранение. В этом случае они рискуют потерять лицензию", - утверждает Евгений Картавцев.

При таком развитии событий алкогольным компаниям остается только подсчитывать убытки и, возможно, уже начать думать, каким образом утилизировать запрещенные вина. К началу лета продукция со старыми федеральными марками также будет запрещена к реализации. А большая часть вин имеет марки старого образца.