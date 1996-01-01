Куда течет минеральная вода

Действия Роспотребнадзора, запретившего накануне майских праздников импорт "Боржоми", могут серьезно сказаться на российском рынке питьевой и минеральной воды. По разным оценкам, на "Боржоми" приходилось около 13% рынка, которые, по прогнозу экспертов, теперь достанутся "Нарзану" и "Ессентукам".

Напомним, ввоз "Боржоми" в Россию был запрещен с 7 мая, когда главный санитарный врач Геннадий ОНИЩЕНКО приостановил действие санитарно-эпидемиологических заключений "Боржоми". Роспотребнадзор объяснил запрет тем, что в составе воды "Боржоми" было обнаружено "несоответствие в различных комбинациях установленным требованиям по органолептическим показателям, ионному составу, требованиям безопасности (перманганатная окисляемость, содержание фтора)". Также "в ряде случаев" отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество воды.

Владелец прав на "Боржоми", компания Georgian Glass & Mineral Water (GG&MW), моментально отреагировала на письмо Онищенко: в минувшую пятницу GG&MW приостановила поставки минеральной воды в Россию и, не дожидаясь запрета на продажу, прекратила отгрузки воды в розницу с оптовых складов. "В начале 90-х "Боржоми" не было на рынке, однако мы смогли вернуть долю рынка, уверен, что сделаем это и второй раз, после того как запрет будет снят, - оптимистичен менеджер по корпоративным коммуникациям GG&MW Сергей РЫБАК. - На Россию приходится около 35% продаж GG&MW (оборот компании GG&MW в 2005 г. составил $120 млн), теперь будем усиливать работу на Украине. А в России у нас развитая дистрибуция, поэтому будем продавать здесь наши украинские марки - "Миргородскую" и "Моршинскую". Также ведем переговоры с иностранными компаниями, чтобы загрузить нашу дистрибуцию".

Уже сейчас очевидно, что решение Роспотребнадзора серьезно отразится на расстановке сил на российском рынке воды.

"Боржоми" - один из лидеров российского рынка, запрет импорта приведет к серьезной перестановке сил на рынке", - говорит PR-менеджер "Бизнес Аналитики" Дмитрий ИВАНОВ.

По предварительным оценкам агентства, на рынке питьевой и минеральной воды в первом квартале 2006 г. "Боржоми" в 10 крупнейших городах занимала третье место с долей в 13%. На долю лидера-бренда BonAqua (Coca-Cola) приходилось 14,6%, второе место занимала Aqua Minerale (PepsiCo) - 14,4%. А в Москве GG&MW удалось обойти транснационалов, заняв 15% рынка.

Участники рынка говорят, что от запрета импорта "Боржоми" выиграют все российские производители. "Естественно, больше всего вырастут продажи минеральных вод, особенно брендированных "Нарзана" и "Ессентуков", но часть доли "Боржоми" заберут и бренды питьевой воды: еще в середине апреля, когда начались проверки "Боржоми", дистрибьюторы стали активнее покупать нашу питьевую воду", - говорит директор по маркетингу "Висмы" (вода "Архыз", "Ессентуки") Наталья СЕЛЕЗНЕВА. С ней спорит начальник управления продаж ОАО "Нарзан" Сергей ЕГОРКИН: "Большая часть доли "Боржоми" достанется нам: мы работаем в одном ценовом сегменте, а узнаваемость нашего бренда сопоставима с "Боржоми". С ним согласен и еще один из участников рынка, попросивший об анонимности: "Ессентуки" - скорее, лечебная вода, ее в основном продают в аптеках. В первую очередь, запрет поможет "Нарзану".

По словам директора по связям с общественностью CocaCola Владимира КРАВЦОВА, запрет "Боржоми" никак не отразится на продажах BonAqua. "Мы работаем в сегменте питьевых вод, а "Боржоми" - минеральная, поэтому целевая аудитория не пересекается", - указывает Кравцов.