Байкеры открыли сезон под присмотром ДПС

В воскресенье 7 мая во Владивостоке состоялось традиционное открытие байкерского сезона. У подводной лодки "С-56" на Корабельной набережной собралось более тысячи человек. Охрану правопорядка обеспечивали несколько десятков экипажей ДПС и патрульно-постовая служба городского УВД. На время сбора мотоциклистов Корабельная набережная была перекрыта. В полдень колонна байкеров, растянувшаяся почти на километр, направилась к выезду из города. Конечной целью маршрута стала бухта Шамора, где моторизованная братва, спешившись, устроила праздник общения единомышленников.

- Это наш тридцать второй выезд, - говорит Игорь СОКОЛОВ (Синус), один из организаторов мероприятия, - с 1974 года мотоциклисты Владивостока проезжают колонной по городу. Раньше, правда, ездили все больше на отечественных ИЖах, да на Явах, а теперь практически все на японских мотоциклах.

- Японский мотоцикл - гут, - улыбается гость из Германии, представившийся КАРЛСОНОМ, - более надежный чем немецкий. Я проехал от Мюнхена до Владивостока, и моя Хонда ни разу меня не подвела. К тому же она намного экономичнее чем наши БМВ.

Во Владивосток на открытие сезона собрались люди со всего света. Впрочем, дальневосточников, разумеется, было больше всех.

- Мы приезжаем из Хабаровска уже в пятый раз, - говорит Виктор МАРТЫНЮК, - и хотим отметить, что народу здесь собирается все больше. И что интересно, с каждым разом все жестче становятся действия приморских ДПС в отношении мотоциклистов. Очень часто останавливают без причины, пытаются инкриминировать отсутствующие нарушения. Но все равно я счастлив, что приехал сюда.

- В этом году из-за холодной весны отменили традиционное "Русское ралли", - сообщает мотоциклист Павел, который, напротив, обычно не посещает такие мероприятия, - поэтому мы с друзьями решили принять участие в нынешнем открытии сезона. Это хорошая возможность пообщаться в своем кругу, прокатиться на своей Ямахе, людей посмотреть и себя показать.

Холодная весна дала о себе знать уже спустя полчаса после отбытия колонны мотоциклистов на Шамору. Небо затянули тучи и заморосил дождь. Но несмотря на это, встреча друзей состоялась, и теперь все дальневосточные байкеры ждут следующего события - мотофестиваля "Лицом к Океану", который намечено провести в августе.