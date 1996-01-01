"Далькровля" готова "крышевать" весь Дальний Восток

Завод кровельных материалов "Далькровля" возобновил свое производство. Продукция компании обещает быть востребованной во всех субъектах ДВФО.

Коллектив предприятия уже приступил к выполнению заказов, поступивших из Приморья и с Сахалина. Хабаровчан же пока мало интересуют кровельные материалы, производимые на заводе. Это можно объяснить тем, что в столице Дальнего Востока достаточно предприятий, производящих данный вид продукции. Однако стоит учесть, что ООО "Далькровля" - единственное предприятие во всем регионе, производящие кровельные материалы, которые максимально приспособлены к суровым климатическим условиям Дальнего Востока.

На работу компании накладывает отпечаток и тот факт, что ежегодно зимой завод находится в вынужденном простое, в связи с тем что в зимний период потребность в кровельных материалах минимальна.