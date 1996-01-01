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Халатность косит ряды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строительный рынок дальневосточной столицы в 2006 году, возможно, заметно поредеет. Такие выводы напрашиваются после проверок, проведенных сотрудниками филиала по Дальневосточному федеральному округу ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое".

В минувшем году в Хабаровском крае было проведено 803 проверки по соблюдению строительными организациями лицензионных требований и условий в области проектирования, строительства и инженерных изысканий. По их итогам было вынесено 102 предупреждения о приостановлении действия лицензий, временно была приостановлена деятельность 60 строительных компаний. На сегодняшний день из них возобновили свою работу всего три.

Как рассказали в филиале Федерального лицензионного центра при Росстрое, в 2006 году контроль над строительными организациями удвоится. Уже в первом квартале текущего года у 221 строительной компании были выявлены нарушения лицензионных требований и условий, из них 180 поставлены на контроль. По 30 лицензиатам материалы направлены в Росстрой на приостановление их деятельности, готовы документы на аннулирование лицензий двух фирм. Проведенная работа показала, что только малая доля строительных организаций, которые на сегодняшний день уже подверглись критике, а именно 9, выполняют свои хозяйственные функции без замечаний.

- Анализ результатов контрольной деятельности показывает, что большинство нарушений связано с тем, что организации зачастую располагаются по другим адресам, нежели были указаны при оформлении лицензии, - дает разъяснения Алексей КОНДРАТЬЕВ, начальник контрольного управления филиала по Дальневосточному федеральному округу ФГУ ФЛЦ. - Несмотря на то что все лицензиаты проинформированы о необходимости сообщать об изменении своего местонахождения, это нарушение продолжает быть довольно распространенным и в числе прочих ведет к отзыву лицензий. Более 30% отзывов связанно с отсутствием повышения квалификации у руководителей предприятий.

Особую тревогу вызывают случаи нарушения безопасности условий труда и несоблюдения техники безопасности.

Досье

В 2005 году на стройках Хабаровского края погиб 21 человек, 60 с тяжелыми травмами были доставлены в больницы. Ежегодно эти цифры увеличиваются.

Строительная отрасль занимает лидирующие позиции по травматизму. К сожалению, основная задача большинства строительных организаций - дешево и быстро построить объект, а вот на соблюдение мер безопасности отдельные предприятия строительного комплекса сил и средств тратят явно недостаточно. Специалисты считают, чтобы свести количество несчастных случаев к минимуму, необходимо предпринимать более жесткие административные меры воздействия. Например, если в строительной организации систематически нарушаются требования охраны труда и допускается травматизм, то тогда такую организацию нужно лишать лицензии на деятельность в области строительства без права на ее возобновление. Особую тревогу вызывает недостаточность проработки или даже отсутствие системы контроля качества строительно-монтажных работ. В большинстве организаций не разрабатываются проекты производства работ, а в тех, где таковые имеются, отсутствуют схемы операционного контроля и технологические карты. Общие журналы работ заполняются небрежно, не ведутся ведомости операционного контроля. Не может не вызывать тревогу и тот факт, что среди всех видов нарушений лицензионных требований и условий немаловажное место занимает кадровая проблема. Строительные организации всерьез обеспокоены нехваткой квалифицированных и обученных кадров. Особенно сложной задачей является привлечение опытных специалистов среднего и высшего звена, обладающих достаточным опытом в области строительства.

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