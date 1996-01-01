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Деревянные скульптуры украсят город
В Хабаровске состоялось торжественное открытие третьего городского конкурса деревянных скульптур "Хабаровские узоры", тема которого - "Сказочный городок".
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, к работе приступили десять команд, чьи эскизы были одобрены конкурсной комиссией. Среди участников творческих соревнований есть и совсем молодые художники, и скульпторы, уже доказавшие свое мастерство. Все участники конкурса обладают определенным опытом в создании скульптур из дерева.
При определении победителей жюри конкурса будет руководствоваться следующими критериями: техника и мастерство обработки дерева, степень законченности произведения, рациональное использование материала, эмоциональность и выразительность композиции, общее художественное впечатление.
Согласно условиям конкурса, каждой команде предоставлено по два четырехметровых бревна из кедра диаметром 70 сантиметров и шесть двухметровых досок. В течение трех недель участникам конкурса "Хабаровские узоры" предстоит "отсечь от дерева все лишнее" и затем представить свои произведения на суд жюри и горожан.
После завершения работы над композициями командам необходимо будет обработать скульптуры специальной пропиткой и лаком, а также подготовить площадки для презентации где разместятся деревянные фигуры.
25 мая жюри подведет итоги конкурса, а награждение намечено на 30 мая. Победителей ждут премии - 40 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Остальным участникам конкурса будут вручены поощрительные премии - по 6 тыс. рублей.
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