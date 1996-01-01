"Евросеть" открыла самый большой салон

В дальневосточной столице появился самый большой в крае салон "Евросеть". Он отличается от всех предыдущих магазинов своими размерами. Пока это единственный салон в Хабаровске, в котором реализована новая концепция компании.

Его особый статус подчеркивает увеличенный зал, особый дизайн интерьера, индивидуальный сервис. Только здесь представлен самый большой ассортимент телефонов - более ста моделей. В ближайшее время именно в этом салоне планируется открытие VIP-зала, в котором будут представлены эксклюзивные модели сотовых телефонов. Сегодня современному салону, работающему на рынке мобильных коммуникаций, уже довольно сложно привлечь посетителей только низкими ценами, нужен особый формат магазина, принципиально новый для местного потребителя. Как сообщили в компании "Евросеть", в скором будущем в городе будут появляться торговые зоны, отвечающие всем требованиям современного сотового ритейла.