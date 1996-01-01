Военные получат 18,4 тыс. квартир

Премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ подписал постановление правительства о дополнительных мерах по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных сил, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Правительство поручило Минобороны и Федеральному агентству по строительству и ЖКХ осуществить в 2006-2007 гг. дополнительные меры по обеспечению жильем военнослужащих, предоставив не менее 18,4 тыс. квартир в городах Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калининградской, Ленинградской и Московской областях. Федеральное агентство по строительству и ЖКХ определено в качестве государственного заказчика по строительству и приобретению жилья для военнослужащих.