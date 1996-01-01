Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Знакомимся ближе: Галактика Business Suite
17-18 мая во Владивостоке состоится очередной двухдневный семинар "Эффективное управление современной компанией с использованием системы "Галактика ERP". Его участники получат знания, которые помогут использовать ресурсы предприятия с максимальной отдачей.
В развитии российского рынка управленческих информационных технологий можно выделить несколько этапов. Первый этап, направленный на решение задач бухгалтерского учета, практически закончен. Второй этап - построение комплексной информационной системы, - практически завершили все предприятия, которые используют в своей работе бухгалтерские программы
К третьему этапу - построению системы сбалансированных показателей - приступили единицы. Вместе с тем именно система сбалансированных показателей может оперативно показать руководителю компании, в каком состоянии находятся ключевые точки его бизнеса.
На предстоящем семинаре специалисты компании "Новый Атлант", которая является организатором мероприятия, расскажут подробнее о поэтапном развитии рынка управленческих технологий.
ДосьеООО "Новый Атлант" - официальное представительство на Дальнем Востоке корпорации "ГАЛАКТИКА", крупнейшего разработчика программного обеспечения в России и странах СНГ. ООО "Новый Атлант" существует на рынке программных продуктов более десяти лет, за это время кампания накопила большой опыт по внедрению и сопровождению этой системы.
Первый день семинара будет посвящен вопросам, которые могут заинтересовать хозрасчетные организации. Во второй день специалисты продемонстрируют на конкретном примере, как автоматизированный системный комплекс "Галактика Business Suite" может помочь в решении проблем учета в бюджетных организациях.
"Галактика Business Suite" на сегодня является лучшей разработкой корпорации "ГАЛАКТИКА". Этот автоматизированный системный комплекс позволит наладить управление процессами финансово-хозяйственной деятельности предприятия на всех стадиях его деятельности.
Семинар начнется с общего обзора функциональных модулей "Галактика Business Suite", их взаимосвязи и архитектуры. Безусловно, будет сказано о новых решениях, которые появились в комплексе. Особого внимания заслуживают два новых ценовых решения: "Галактика - Старт" и "Галактика - Прогресс". В итоге миф о высокой стоимости комплексной информационной системы "Галактика" будет развенчан.
Безусловно, первый доклад расскажет и о возможностях трехуровневой архитектуры "Галактики". Второй доклад будет посвящен управлению договорами. Нужно сказать, что "Управление договорами" - один из самых мощных модулей системы "Галактика". Он предназначен для автоматизации бизнес-процедур, связанных с заключением, исполнением и учетом договоров и контрактов на виды хозяйственной деятельности предприятия, а также для контроля выполнения этих процедур. Модуль могут использовать менеджеры многих функциональных отделов производственных и торговых предприятий, чья деятельность основана на работе по договорам. Также будет сказано о том, каким образом договор становится центром получения информации о фактических и плановых показателях бюджета предприятия.
Из третьего доклада можно будет узнать об управлении бюджетом предприятия. Небольшой экскурс в теорию бюджетирования завершится демонстрацией того, как реализовать поддержку всех этапов управления бюджетом: от планирования и моделирования различных его вариантов до формирования фактических показателей бюджета. Особый акцент будет сделан на возможности анализа исполнения и проведения необходимых корректировок по отклонениям с использованием инструментария финансовых модулей для любых групп показателей хозяйственной деятельности предприятия на любых этапах бюджетирования.
В четвертом докладе планируется раскрыть особенности и преимущества ведения товарной логистики в комплексной информационной системе "Галактика". К задачам логистики относятся планирование, организация и контроль всех видов деятельности по перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение материального и связанного с ним информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления.
В пятом докладе докладчик покажет, как в "Галактике" реализован международный стандарт управления производством - MRP II. Будет рассказано про формирование спецификаций продукции, осуществление планирования производства и выход на плановые показатели материально-технического обеспечения. Несколько слов будет сказано о контроллинге - расчете экономических показателей в модуле управления производством.
После обеда вниманию слушателей предстанут новейшие решения от корпорации "ГАЛАКТИКА": "Галактика BI" (Business intelligence) - система поддержки принятия решений для топ-менеджеров предприятий и "Галактика FM" (Financial Management) - управление корпоративным финансированием. Эти решения являются своеобразной верхушкой пирамиды всего учета и наверняка заинтересуют руководителей и топ-менеджеров компаний. Слушатели не только смогут узнать о методологии построения системы сбалансированных показателей, но и убедиться в ее эффективности на примере.
Во второй день семинара будут освещены аналогичные вопросы, но с позиции бюджетных организаций, с учетом специфики бюджетного учета и последних инструкций по новому плану счетов для бюджетных организаций.
Зарегистрироваться для участия в нашем (бесплатном) семинаре можно, прислав заявку на e-mail: support@galaktika-vl.ru или позвонив по телефону: (4232) 30-26-19.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела