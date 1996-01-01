Знакомимся ближе: Галактика Business Suite

17-18 мая во Владивостоке состоится очередной двухдневный семинар "Эффективное управление современной компанией с использованием системы "Галактика ERP". Его участники получат знания, которые помогут использовать ресурсы предприятия с максимальной отдачей.

В развитии российского рынка управленческих информационных технологий можно выделить несколько этапов. Первый этап, направленный на решение задач бухгалтерского учета, практически закончен. Второй этап - построение комплексной информационной системы, - практически завершили все предприятия, которые используют в своей работе бухгалтерские программы

К третьему этапу - построению системы сбалансированных показателей - приступили единицы. Вместе с тем именно система сбалансированных показателей может оперативно показать руководителю компании, в каком состоянии находятся ключевые точки его бизнеса.

На предстоящем семинаре специалисты компании "Новый Атлант", которая является организатором мероприятия, расскажут подробнее о поэтапном развитии рынка управленческих технологий.

Досье ООО "Новый Атлант" - официальное представительство на Дальнем Востоке корпорации "ГАЛАКТИКА", крупнейшего разработчика программного обеспечения в России и странах СНГ. ООО "Новый Атлант" существует на рынке программных продуктов более десяти лет, за это время кампания накопила большой опыт по внедрению и сопровождению этой системы.

Первый день семинара будет посвящен вопросам, которые могут заинтересовать хозрасчетные организации. Во второй день специалисты продемонстрируют на конкретном примере, как автоматизированный системный комплекс "Галактика Business Suite" может помочь в решении проблем учета в бюджетных организациях.

"Галактика Business Suite" на сегодня является лучшей разработкой корпорации "ГАЛАКТИКА". Этот автоматизированный системный комплекс позволит наладить управление процессами финансово-хозяйственной деятельности предприятия на всех стадиях его деятельности.

Семинар начнется с общего обзора функциональных модулей "Галактика Business Suite", их взаимосвязи и архитектуры. Безусловно, будет сказано о новых решениях, которые появились в комплексе. Особого внимания заслуживают два новых ценовых решения: "Галактика - Старт" и "Галактика - Прогресс". В итоге миф о высокой стоимости комплексной информационной системы "Галактика" будет развенчан.

Безусловно, первый доклад расскажет и о возможностях трехуровневой архитектуры "Галактики". Второй доклад будет посвящен управлению договорами. Нужно сказать, что "Управление договорами" - один из самых мощных модулей системы "Галактика". Он предназначен для автоматизации бизнес-процедур, связанных с заключением, исполнением и учетом договоров и контрактов на виды хозяйственной деятельности предприятия, а также для контроля выполнения этих процедур. Модуль могут использовать менеджеры многих функциональных отделов производственных и торговых предприятий, чья деятельность основана на работе по договорам. Также будет сказано о том, каким образом договор становится центром получения информации о фактических и плановых показателях бюджета предприятия.

Из третьего доклада можно будет узнать об управлении бюджетом предприятия. Небольшой экскурс в теорию бюджетирования завершится демонстрацией того, как реализовать поддержку всех этапов управления бюджетом: от планирования и моделирования различных его вариантов до формирования фактических показателей бюджета. Особый акцент будет сделан на возможности анализа исполнения и проведения необходимых корректировок по отклонениям с использованием инструментария финансовых модулей для любых групп показателей хозяйственной деятельности предприятия на любых этапах бюджетирования.

В четвертом докладе планируется раскрыть особенности и преимущества ведения товарной логистики в комплексной информационной системе "Галактика". К задачам логистики относятся планирование, организация и контроль всех видов деятельности по перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение материального и связанного с ним информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления.

В пятом докладе докладчик покажет, как в "Галактике" реализован международный стандарт управления производством - MRP II. Будет рассказано про формирование спецификаций продукции, осуществление планирования производства и выход на плановые показатели материально-технического обеспечения. Несколько слов будет сказано о контроллинге - расчете экономических показателей в модуле управления производством.

После обеда вниманию слушателей предстанут новейшие решения от корпорации "ГАЛАКТИКА": "Галактика BI" (Business intelligence) - система поддержки принятия решений для топ-менеджеров предприятий и "Галактика FM" (Financial Management) - управление корпоративным финансированием. Эти решения являются своеобразной верхушкой пирамиды всего учета и наверняка заинтересуют руководителей и топ-менеджеров компаний. Слушатели не только смогут узнать о методологии построения системы сбалансированных показателей, но и убедиться в ее эффективности на примере.

Во второй день семинара будут освещены аналогичные вопросы, но с позиции бюджетных организаций, с учетом специфики бюджетного учета и последних инструкций по новому плану счетов для бюджетных организаций.

Зарегистрироваться для участия в нашем (бесплатном) семинаре можно, прислав заявку на e-mail: support@galaktika-vl.ru или позвонив по телефону: (4232) 30-26-19.