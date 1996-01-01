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Приморье теряет грузинские и молдавские вина

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Почти месяц продолжаются "гонения" на винную продукцию из Грузии и Молдовы. За это время территориальное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проверило 7 оптовых компаний и 81 розничную точку.

Результатом мероприятий стало приостановление реализации 21 777 литров вин виноградных и коньяков, в том числе производства Молдовы - 17 367 л и Грузии - 4 410 л в связи с непредставлением санитарно-эпидемиологических заключений и сопроводительных документов. По органолептическим показателям и маркировке забраковано 1 939 л вин Молдовы и 19 л вин производства Грузии. Еще 38 образцов молдавских вин направлено для лабораторных исследований.

Ситуация в Приморье для участников алкогольного рынка пока не самая критическая.

Для примера, в Якутии за это время контрольные и правоохранительные органы провели более 500 проверок, итогом которых стало вынесение 850 предписаний о снятии с продажи. Таким образом, была приостановлена реализация 332 тыс. бутылок вина.

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