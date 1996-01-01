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Теплицы больше не могут работать в убыток
Как рассказал "ЗР" генеральный директор Приморской овощной опытной станции Сергей СИДОРЕНКО, руководство ОПХ "Дальневосточное" рассматривает варианты частичного перепрофилирования тепличного комплекса. Виной тому отмена льготного тарифа на теплоэнергию и, как следствие, огромная задолженность перед энергетиками.
Льготный тариф для тепличных хозяйств, как уже сообщал "ЗР", перестал действовать с 1 января 2006 г., и с тех пор ничего не изменилось, несмотря на все усилия руководства и коллективов тепличных комбинатов, которые обращались ко всем ветвям региональной власти, в Министерство сельского хозяйства и даже к президенту России.
Заметим, что власти других субъектов ДВФО нашли варианты решения этой проблемы, и только приморские теплицы (а это 3 предприятия, где трудится в общей сложности около тысячи человек) оказались в критической ситуации. По словам Сергея Сидоренко, сегодня ОПХ "Дальневосточное" не теряет надежды, продолжает диалог с администрацией края и ведет переговоры напрямую с энергетиками. Если же льготный тариф так и не будет установлен, в следующем сезоне ОПХ "Дальневосточное", будет вынуждено частично использовать свои площади под другие цели. Какие именно - пока сказать трудно, но, по словам Сергея Сидоренко, специалисты уже вовсю просчитывают варианты перепрофилирования.
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