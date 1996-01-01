Италия глазами Эльвиры Беловой

"Эта страна не перестает удивлять. И чем чаще в ней бываешь, тем сильнее хочется вернуться сюда вновь. Не пытайтесь понять ее из окна туристического автобуса. Только самостоятельное путешествие по ее просторам поможет познать эту свободолюбивую страну и ее людей. Одни видят в ней музей под открытым небом, другие - роскошные средиземноморские курорты, третьи - великолепную возможность для качественного шоппинга, а четвертые просто наслаждаются ее винами и кухней... И она щедро делится с каждым тем, чего от нее ждут, гостеприимно распахивая свои объятия".

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор сети мебельных салонов "Милленниум", знакома с Италией не понаслышке. Проводя в этой стране очень много времени, она согласилась рассказать читателям "ДК" о своей Италии. Лучшего гида трудно найти.

Сердце моды, инициативы, дизайна?

Как только ни называют Милан - несколько пафосный и очень авангардный город. Итальянцы уверяют, что здесь можно увидеть все проявления жизни - от самых страшных до самых красивых. Чрезмерной роскоши отелей предпочитаю уютную гостиницу без пафоса, но с отменным сервисом, где помнят, какую воду пьет гость, в какое время просыпается и что предпочитает на завтрак.

Этот город является знаковым для дизайнеров и тех, чей бизнес связан с мебелью, поскольку именно здесь проходит ежегодный Миланский мебельный салон. Нахождение в Милане во время выставки - сумасшедшее, но безумно интересное время. Рестораны и отели переполнены (последние, кстати, нужно заказывать за несколько месяцев), расписание выставочных и вневыставочных мероприятий настолько плотное, что о чем-то другом, помимо салона, думать просто невозможно. Зато есть шансы пообщаться с ведущими дизайнерами, причем не только в официальной обстановке во время мастер-классов, но и за чашкой кофе на одной из многочисленных презентаций в шоу-румах. Такой концентрации знаменитых персон в области архитектуры и дизайна больше не бывает нигде, программа - настолько насыщенная, что по окончании работы Миланского салона ты просто переполнен эмоциями, но в то же время чувствуешь себя абсолютно обессиленным. Восполнить силы и спокойно осмыслить увиденное, можно посетив один из близлежащих городков.

Другая Италия

Например, Сирмионе, расположенный на берегу самого глубокого в Европе озера Гарда, по сути - горного ущелья, заполненного водой. Этот средневековый городок расположен внутри старинной крепости, похожей на замок из сказки. Въезд автомобилей ограничен, не говоря уже о туристических автобусах (настолько узкие улицы), зато пешие прогулки доставляют большое удовольствие. Отреставрированные здания, чистейшие улочки, ощущение удивительной ухоженности и... какой-то другой Италии. Можно отправиться на родину РАФАЭЛЯ - в студенческий городок Урбино, где расположен один из самых престижных в Италии университетов. Удивительное место, где, с одной стороны, все дышит историей, с другой - все пропитано студенческим духом, молодостью и задором.

Еще один достойный внимания уголок северной Италии - национальный парк "Гранд Парадизо". Потрясающий по красоте нетронутый участок дикой природы, где вольготно себя чувствуют белки и кролики, лисы и олени, а также забавные зверушки мормотики. В это чудное место меня отвезла Кристиана, моя итальянская подруга и партнер по бизнесу. С нею же мы поднимались в Шамони (Монблан), находящийся на пересечении границ Италии, Франции и Швейцарии. Этот поселок известен, прежде всего, как горнолыжный курорт, но мало кто знает, что здесь можно совершать увлекательные пешие прогулки. Очень запомнилось посещение самого высокогорного в мире ботанического сада с альпийскими цветами. Наслаждаясь чашкой горячего шоколада на высоте 2700 м, по-другому смотришь на многие вещи...

Обожаю Верону, прославленную Ромео и Джульеттой. И пусть ты знаешь, что история Шекспира - всего лишь вымысел, но так романтично забрести во двор дома Капулетти, взглянуть на скульптуру Джульетты и зайти в церковь Сан Джованни ин Вале, где якобы тайно венчались юные влюбленные.

Одно из самых любимых мест северной Италии - Пезаро Канделаре, где находится мой любимый "отель" - вилла компании BERLONI, где я чувствую себя как дома. Неподалеку, в соседнем городке Габичче Маре, находится мой любимый в Италии ресторан - Belle Sity. Его огромная терраса нависает над морем, и, когда солнце садится, создается ощущение, что оно уходит под воду. И в этот самый момент официанты зажигают свечи, чтобы сохранить подольше это незабываемое ощущение. Что касается кухни, то здесь всегда свежайшая рыба, изумительное соте и неизменное лумакини, рецептом которого со мной поделился шеф-повар ресторана: маленькие морские лягушки вместе с луком, чесноком и помидорами томятся на маленьком огне в течение 3-х часов. Великолепно сочетается с бокалом шардонне, совиньона или вердикье.

"Дольче фа ниенте"

Хотите понять, что означает эта фраза, отправляйтесь в Венецию. И попытайтесь уловить ускользающую красоту этого удивительного города. Здесь нет ничего искусственного, неотреставрированные здания на изъеденных временем сваях красивы именно своей старостью. "Морщины" Венеции благородны, их искренность подкупает и обезоруживает. Особенно люблю этот город "вне сезона", когда нет многолюдной толпы туристов. Мне не надоедает приходить на знаменитую площадь Святого Марка, вслушиваясь в гортанный говор голубей, любоваться проплывающими гондолами с Моста вздохов, бесцельно бродить по извилистым улицам, наслаждаясь уединенностью и интригующей красотой этой "средневековой декорации Европы". И под аккомпанемент моросящего дождя искать свою Венецию. Собор Сан-Марко, церковь Вивальди, залив Мизерикордиа и прочие достопримечательности, конечно, важны, но моя Венеция - это мои личные ощущения, складывающиеся из крошечных нюансов: тишины сонных городских кварталов и улыбок стариков, наблюдающих с изящных балкончиков за суетливыми туристами.

Город музеев

Здесь жили Рафаэль и Микеланджело, Данте и Петрарка... Здесь каждая улица хранит следы истории. Количество музеев - а их, если верить путеводителям, около 100 - поражает. Галерея Уффици, третий в мире по величине собор Санта Мария-дель-Фьори или готическая базилика Санта Кроче - усыпальница Микеланджело и других великих итальянцев - все они, безусловно, достойны пристального внимания, но не ограничивайте знакомство с этим городом только их посещением. Это не передаст атмосферы Флоренции. Прогуляйтесь неспешно по утопающим в зелени улицам, выпейте чашку кофе в одном из ее ресторанов, заверните на живописную набережную и непременно загляните на мост Понте Веккьо через реку Арно с его знаменитыми ювелирными лавками на любой достаток...

Обязательно попробуйте фирменное блюдо этого города - бифштекс по-флорентийски. Мясо для него берется из определенной части туши коров, которые выращиваются только в Тоскане. Бифштекс готовится на открытом огне, имеет просто внушительные размеры и подается на огромном блюде. При этом его можно разрезать даже ложкой! Кстати, лет 5 назад мне довелось увидеть похороны бифштекса: мясники собрались на площади в белых костюмах, катафалк с огромным куском мяса утопал в цветах. Таким оригинальным образом они отреагировали на запрет на продажу мяса в период эпидемии коровьего бешенства. К счастью, сегодня с этим все в порядке. Знаменитый бифштекс снова удивляет туристов своим нежным вкусом.

Город спрессованного времени

Это, конечно же, Рим. Очень красивый и солнечный город с явными следами истории. Находясь в нем, чувствуешь, как прикасаешься к вечности. А "картинки из путеводителя" на деле оказываются еще ярче и еще благороднее.

От чего испытываешь настоящее потрясение, так это от римских соборов. Они вызывают бурю эмоций, чувствуешь себя песчинкой во Вселенной. При этом их величие не угнетает, напротив, в тебе просыпается невероятная любовь к людям и к жизни.

Кстати, знаменитая площадь Пантеона с наступлением сумерек превращается в громадное кафе, и, сидя за одним из его столиков, так приятно наблюдать за течением типичного римского вечера... И не забудьте бросить монетку в фонтан Треви, чтобы обязательно сюда вернуться.

Южные жемчужины

Дорога к Сорренто утопает в апельсиновых и лимонных рощах, и, направляясь к нему, находишься в предвкушении какого-то чуда. Ощущения не обманывают. Этот город удивителен уже своим расположением: он находится на террасе у моря. Роскошный вид на Везувий и Неаполитанский залив стоит многого. Отсюда на быстроходных морских ракетах можно отправиться на Капри и Искью - с их великолепными песчаными пляжами и термальными водами, в столицу бомонда Амальфи или Позитано - с его каскадом спускающихся к морю домов. А можно, арендовав машину с водителем, уехать в Неаполь, насладившись по дороге чисто греческими пейзажами.

Такие разные итальянцы

Если попытаться охарактеризовать итальянцев одним эпитетом, я бы выбрала слово "страстные". И, прежде всего, эта страсть выражается в потрясающей любви к жизни. Эмоциональностью, любознательностью и общительностью они очень похожи на русских, поэтому с ними очень приятно работать и легко дружить. А вот между собой, как ни странно, не похожи совсем. Жители Италии считают себя не столько итальянцами, сколько римлянами, флорентийцами, миланцами, сицилийцами... Различия между севером и югом страны разительны и касаются всех проявлений жизни: кухни, привычек, манеры разговора...

Флорентийцы, например, страшно любят жизнь и женщин и это буквально витает в воздухе. Веселые, с искрометным юмором, они бывают несколько вульгарны, но при этом обладают необыкновенным шармом. Миланцы совсем другие, более закрытые и внешне холодные, предпочитают жить и отдыхать на очень высоком уровне. Римляне, прежде всего, очень красивые люди, как мужчины, так и женщины: смуглые, с черными глазами и темными волосами (именно такими я и представляла себе итальянцев до знакомства с Италией). Несколько себялюбивы, но при этом очень обаятельны и к тому же заядлые тусовщики.

Невероятно сильное впечатление на меня произвел предыдущий римский папа - Иоанн Павел II. Общаясь с итальянцами, я чувствовала, насколько искренне они любят его - первого неитальянца на престоле! Но, только увидев воочию, поняла, в чем дело. От него исходили необыкновенные флюиды. Хорошо помню свое ощущение, что его любовь распространялась на всех, в том числе и на меня, представителя другой веры. Он оставил о себе неизгладимое впечатление, и в день его смерти, когда итальянцы плакали навзрыд, я тоже ощущала сердцем эту потерю...

P.S.

Прости, люблю и до встречи - так и хочется сказать этой удивительной стране, направляясь в аэропорт Милана. Прости - за то, что вновь вырвалась к тебе ненадолго, люблю - потому что тебя невозможно не любить, до встречи, - потому что знаю: не смогу не вернуться.