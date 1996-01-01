Металлокомфорт

Взломан ледок отчужденности, сковывающий один из самых закрытых секторов экономики Дальнего Востока - металлоснабжение. В качестве ледокола выступил Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) повсеместно продвигающий идею консолидации коллег по бизнесу через осознание общих интересов.

Как видно, пришло время для объединения сил и в наших краях. Первыми это поняли в компании RUSTEEL - Вся Русская Сталь, которая и организовала 1 Межрегиональную конференцию по проблемам металлоснабжения Дальневосточного федерального округа, состоявшуюся во Владивостоке. Генеральным партнером конференции выступил Владивостокский филиал Банка Москвы.

В одно время в одном месте собрались практически все значимые игроки рынка черных металлов ДВФО. Это такие "тяжеловесы", как "Амурметалл" из Комсомольска-на-Амуре, "Трубная металлургическая компания" (г. Москва), "ЕвразМеталлСибирь" (г. Новокузнецк), десятки дальневосточных предприятий, а также делегация крупнейшей японской корпорации "Мицуи". Администрацию Приморского края на форуме представлял глава Комитета по промышленности Виктор САВЧЕНКО. Официальная тема встречи - обсуждение итогов 2005 года и виды на ближайшее будущее. Другую цель обозначил президент РСПМ Александр РОМАНОВ: "Посмотреть друг другу в глаза, найти искорку симпатии, понять бизнес коллег и на основе понимания и взаимного доверия начать сотрудничество". Не случайно конференция проходила в формате "круглого стола", который предполагает свободный обмен мнениями.

Аппетиты растут

Металлоторговая отрасль Дальнего Востока, пожалуй, самая слаборазвитая, непрозрачная и нецивилизованная в России. Более ста компаний ведут здесь свой бизнес зачастую без оглядки на других операторов рынка. Отсюда недоверие и разрушительная конкуренция. Безусловно, это сказывается и на экономике самих металлоторговых компаний. Дабы удержаться на плаву, они вынуждены снижать цены за счет собственной рентабельности, а это путь к сокращению рабочих мест и разорению предприятий. За минувшие годы десятки из них оставили малоприбыльный бизнес. Средняя рентабельность составляет здесь 4-5%, тогда как в строительстве - на порядок выше.

С другой стороны, положение усугубляет приход на рынок новых игроков - компаний, аффилированных с крупнейшими производителями черного проката в России. Главным образом это вызвано сокращением объемов экспортных поставок в Китай, который сумел решить проблему дефицита по многим видам продукции, выплавив в 2005 году для внутреннего потребления порядка 370 млн т стали. Российские комбинаты-экспортеры вынуждены искать новые рынки сбыта, в том числе на Родине, благо наша экономика тоже переживает рост и нуждается в металле. По информации президента РСПМ Александра Романова, собственные торговые сети создают или расширяют почти все металлургические комбинаты. Некоторые из них уже начали продвижение на Дальний Восток, внеся тревогу в умы и бизнес-планы компаний-аборигенов.

Общую мозаику регионального рынка попытался сложить в своем докладе на конференции директор динамично развивающейся компании RUSTEEL - Вся Русская Сталь Максим ПАЦВАЛЬД. Поскольку единой статистики на сей счет не существует, в основу была положена информация по железнодорожным отгрузкам.

Анализ данных РАО "РЖД" показывает, что за 2005 год в регион поступило свыше 1,4 млн т стального проката, или 5% от общероссийского потребления. По сравнению с 2004 годом объем закупок увеличился на 212 тыс. т. Произошло это в основном за счет Сахалина, где идет активное освоение нефтегазового шельфа. Львиную долю от поставленных на остров 402 тыс. т металлопродукции составили трубы.

Второе место по уровню потребления черного проката занимает Амурская область - 383 тыс. т. Растущую металлоемкость Приамурья можно объяснить удовлетворением РАО "РЖД" собственных потребностей (248 тыс. т рельсов и прочего) и продолжающимся строительством Бурейской ГЭС.

На третьей позиции держится Хабаровский край - 308 тыс. т за 2005 год (рост 9%). В крае основные покупатели - железная дорога, ТЭК (строится ветка газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск), машиностроительные заводы, предприятия судоремонта и стройиндустрии.

Аппетиты Приморья измеряются скромнее: 230 тыс. т в 2005 году против 257 тыс. т в предыдущем. Это единственный регион ДВФО, где произошло сокращение объемов закупок - более чем на 10%. Причиной, вероятно, стало завершение работ по сооружению Некрасовского путепровода во Владивостоке, а также сухого дока и основания под морскую буровую платформу в порту Восточном.

Стальная доля прочих краев и областей ДВФО - около 88 тыс. т. Но стоит отметить, что металлопотребление там растет опережающими темпами. По сравнению с 2004 годом - на 62,7%. К примеру, Республика Саха (Якутия) увеличила закупки в полтора раза, переварив 60,6 тыс. т стальной продукции. Камчатка поглотила 16,6 тыс. т (рост 66%). И вовсе уж небывалые темпы потребления металлов демонстрирует Магаданская область - 10,6 тыс. т, или втрое выше уровня 2004 года. Все это явные признаки развития региональных экономик.

Прямо или через склад?

Сталепрокат - основной конструкционный материал, и четко налаженное металлоснабжение крайне важно для нормальной работы не только промышленных производств, но и предприятий ТЭК, транспортной сферы, ЖКХ, малого и среднего бизнеса. До недавних пор считалось, что самый выгодный и надежный способ обеспечения металлом - прямые поставки с заводов-производителей. Однако в европейских странах, США и Японии покупатели предпочитают брать нужный товар с ближайшей металлобазы.

Динамика развития дальневосточного рынка металлов тоже говорит в пользу складской торговли. Если в 2004 году через местные базы прошло в общей сложности 161,5 тыс. т стали, то в прошлом - уже 206,2 тыс. т. Рост почти на 30%. Прямые поставки, наоборот, имеют тенденцию к сокращению. Лучше всего это видно на примере самых развитых в экономическом отношении регионов ДВФО. Скажем, в Хабаровском крае за прошлый год доля прямых поставок упала на 18,8%, а в Приморье почти вдвое! Но зато там и там произошел скачок складской торговли - на 21%. Преимущества, по мнению экспертов, очевидны. У предприятий-потребителей отпадает нужда мотаться по металлургическим заводам, оформляя заказы. Не надо переживать за доставку и техническое сопровождение товара, все хлопоты берет на себя трейдерская компания. Что немаловажно - цена покупки на уровне заводской, то есть без посреднической накрутки. Свою маржу или прибыль трейдер зарабатывает на скидках, о которых договаривается с производителем.

В числе плюсов торговли со склада и возможность предварительной "доводки" металла по заявкам потребителей. Такая задача ставится перед СМЦ - сервисными металлоцентрами. Портфель услуг, обычно предоставляемых здесь: обработка поверхностей и кромок, покраска, гибка и резка металла и т.д. За этим будущее, к которому стремится целый ряд компаний Дальнего Востока. К примеру, ООО "Центр-Метиз" из Хабаровска освоило производство сварных сеток. RUSTEEL обеспечивает клиентам раскрой листа, протяжку бухт, рубку арматуры по размерам заказчика. Дальневосточный филиал ОАО "НЛМК" наладил на своей металлобазе в Уссурийске выпуск стальных стропов для грузоподъемных механизмов, а летом собирается запустить цех по производству металлочерепицы...

"Мы создаем металлокомфорт. Условия, при которых потребителю легко работать с тяжелым металлом", - определил миссию СМЦ один из руководителей.

Время одиночек прошло

Как подчеркивалось на форуме во Владивостоке, глубокая переработка, специализация - залог выживания и стабильного развития многих предприятий отрасли. Но, пожалуй, главное, чего не хватает дальневосточникам, это консолидации, умения договариваться. В результате на рынке вспыхивают "ценовые войны". Страдают и потребители, выбор услуг для которых сужается.

При тотальном дефиците металлопродукции работа по принципу "моя хата с краю" еще позволяла как-то сводить концы. Сегодня ситуация радикально изменилась. Ведущие производители стального проката России приступили к завоеванию новых рыночных пространств. Свои торговые дома и разветвленные дилерские сети уже создали ЕвразХолдинг, Северсталь, Магнитка, Мечел, Трубная металлургическая компания. Не за горами (очевидно, после вступления России во Всемирную торговую организацию) приход на местные рынки китайских, японских производителей.

На конференции во Владивостоке стало известно и о планах нашего родного ОАО "Амурметалл" из Комсомольска-на-Амуре. По информации начальника отдела маркетинга и сбыта предприятия Алексея СМИРНОВА, в прошлом году завод произвел 820 тыс. т стали, а к 2008 году выплавка составит уже 2,3 млн т. Металл надо продавать. С этой целью ОАО также приступает к организации собственной сбытовой сети, хотя до сих пор пользовалось услугами независимых дилеров. Понятно, что новость вызвала неоднозначную реакцию.

Отвечая на вопрос о методах завоевания рынка, господин Смирнов подчеркнул, что демпинговать и выдавливать конкурентов никто не собирается. "Будем действовать прозрачно, цивилизованно, плавно, проникая в новые регионы и завлекая потребителей широким спектром продукции и услуг". И тут же продемонстрировал новые подходы во взаимоотношениях с конкурентами, пригласив их посетить предприятие в ближайшее время. Ожидаемый результат подобных встреч - создание взаимовыгодных альянсов "производитель + трейдер".

В новых условиях одиночкам попросту не выжить, поэтому процесс консолидации неизбежен. Что подтвердил и форум по проблемам металлоснабжения ДВФО: капитаны стального бизнеса договорились действовать сообща. Выработка общей стратегии будет происходить в рамках Дальневосточного отделения РСПМ, которое возглавит директор компании RUSTEEL Максим Пацвальд. "Только вместе мы сможем обеспечить устойчивое, стабильное металлоснабжение региона, - уверен господин Пацвальд. - А от этого зависит развитие экономики в целом". У металлоторговых компаний на местах есть неоспоримые конкурентные преимущества - они встроены в региональную экономику, имеют наработанные связи с конечными потребителями, пользуются доверием властных структур как стабильный источник поступления доходов в бюджеты территорий.

Работы хватит на всех?

С точки зрения большинства участников конференции, "стальное" будущее федерального округа внушает здоровый оптимизм. "Рынок металлов выходит из состояния дикости, становясь все более цивилизованным и прозрачным", - говорит зам. директора представительства "Сталепромышленной компании" в Южно-Сахалинске Сергей БОНДАРЕНКО. С ним солидарен Владимир ШВЕДОВ, генеральный директор ООО "Дальтехснаб" из Находки: "За круглым столом собрались люди, по настоящему заинтересованные в развитии региона. Согласен, что нам необходимо консолидировать усилия на этом направлении".

Динамика емкости рынка черного проката демонстрирует стабильный рост. Правда, некоторый спад ожидается в 2007 году, когда будет завершена активная стадия реализации сахалинских нефтегазовых проектов. Но потом начнется грандиозное строительство нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), а это потребует миллионы тонн металла. Проект ВСТО захватит в том числе Якутию, Хабаровский и Приморский края. Недавно объявлено, что в Приморье придет также нитка газопровода с месторождений Сахалина.

Рост металлопотребления обещан и со стороны предприятий оборонки, стройиндустрии, судостроения, коммунального сектора: "Работы хватит на всех", - оптимистично считает представитель дирекции по маркетингу ОАО "Трубная металлургическая компания" Илья ГЛАЗКОВ. Поживем - увидим.