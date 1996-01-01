Реализуем национальный проект. Недорого

Менее года прошло с тех пор, как федеральная власть объявила о старте национальных проектов, а в Приморье уже подводят первые итоги их реализации. Появление в Положении ежегодного регионального конкурса "Торговая марка года - 2005" номинации "Бренд-лидер в реализации национальных проектов" было, в принципе, ожидаемым. Интрига состояла в том, кого приморские эксперты сочтут достойным "золота" за вклад в реализацию национального проекта "Доступное жилье". Итог - победителем в категории "Строительство и архитектура" стала Дальневосточная строительная компания. Почему предпочтение было отдано именно ДВСК?

Офис ДВСК на улице Героев-тихоокеанцев все время хочется назвать управлением строительного треста - тому причиной то ли царящее на этажах всеобщее оживление, то ли окружающие здание производственные ландшафты. Выясняется, что мы практически не ошиблись: председатель совета директоров ЗАО "ДВСК" Виктор КРИВУЛИН рассказывает - компания ведет свои традиции от известнейшего треста "Судпромстрой".

Досье Трест "Судпромстрой" был организован в 1969 г. на базе СМУ "Дальзавода", старейшей строительной организации края, созданной в 1928 г. В 1990 г. "Судпромстрой" и предприятие "Стройдеталь" объединились организовав производственное объединение "Строитель". С началом перестройки оно было преобразовано в ОАО "Строитель". Только во Владивостоке "Строитель" построил более 3 млн кв. метров жилья - это 87-й, 89-й, 51-й, 93-й, 14-й и другие микрорайоны. За плечами - возведение заводов "Варяг", "Изумруд", "Инструментальный", реконструкция "Металлиста", "Дальзавода", "Дальприбора", "Эры". Даже трамвайный путь от Луговой до Сахалинской - тоже из былого актива "Строителя".

- В своем нынешнем виде ДВСК существует 10 лет, - рассказывает Виктор Кривулин. - Сегодня это целая корпорация: Спасский кирпичный завод, Реттиховский бутощебеночный завод, заводы по производству железобетонных и бетонных изделий, керамического гравия, деревообрабатывающее и другие производственные предприятия.

Корпорация способна обеспечить до 80% потребностей предприятий Владивостока в строительной продукции. В прошлом году сторонние организации купили у ДВСК материалы, достаточные для комплектации более 150 тыс. кв. м жилья.

В настоящий момент ДВСК возводит во Владивостоке два жилых комплекса - "Новое Столетье" на улице Овчинникова и "Ласточкино гнездо" на Кипарисовой. Суммарно это около 30 тыс. кв. м жилья.

Здания строятся по уникальной для Дальнего Востока технологии "КУБ-2,5", на которую компания сделала особую ставку. Особенность "КУБа-2,5" - в отсутствии несущих балок и несущих стен. Вся конструкция держится на колоннах, каркас собирается из изделий заводского изготовления, где ОТК обеспечивает тройной контроль качества, а в эксплутационной стадии каркас становится монолитным. Такие дома выдерживают землетрясение в 9 баллов. Это, на мой взгляд, должно стать нормой современного домостроения. Для Дальнего Востока это требование вдвойне актуально.

От традиционных сборно-монолитных систем "КУБ-2,5" отличает отсутствие ригелей, роль которых выполняют плиты перекрытия, и использование многоярусных колонн без выступающих частей.

Система "КУБ-2,5" имеет немало преимуществ по сравнению с кирпичным, панельным и монолитным домостроением. Архитекторы уже оценили возможность создавать на каждом этаже абсолютно свободную планировку, что позволяет без дополнительных затрат создавать 1-2-3-4 комнатные квартиры. Заказчики оценят и то, что "КУБ-2,5" на 30% снижает стоимость работ и позволяет вести монтаж намного быстрее монолитного дома, так как трудоемкость снижается до 40%.

В итоге ДВСК предлагает дольщикам квартиры по цене $650-800 за 1 кв. м - тогда как в апреле средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Владивостока уже составляет $1300, а предложения на рынке новостроек достигли $2000 за кв. м.

- Мы купили эту технологию шесть лет назад, прошли полностью путь внедрения, - говорит председатель совета директоров ЗАО "ДВСК". - Сегодня наша компания до 2015 года имеет исключительное право использовать "КУБ-2,5" на территории всего Дальнего Востока, что зарегистрировано в Роспатенте.

Каким будет дальнейшее движение компании по реализации проекта "Доступное жилье"? Учитывая приоритеты национальной программы, принято решение о создании внутри ДВСК еще 6-7 строительных управлений. Сегодня мы ждем реального заказчика и информируем о том, что можем строить ежегодно до 100 тыс. кв. м жилья в любом районе ДВФО. Под государственный заказ готовы строить дома по цене $650-700 за кв. м.

ЗАО "ДВСК". Телефоны: приемная: (4232) 27-06-49, 27-08-56, риэлторский отдел (4232) 26-81-32