Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Реализуем национальный проект. Недорого
Менее года прошло с тех пор, как федеральная власть объявила о старте национальных проектов, а в Приморье уже подводят первые итоги их реализации. Появление в Положении ежегодного регионального конкурса "Торговая марка года - 2005" номинации "Бренд-лидер в реализации национальных проектов" было, в принципе, ожидаемым. Интрига состояла в том, кого приморские эксперты сочтут достойным "золота" за вклад в реализацию национального проекта "Доступное жилье". Итог - победителем в категории "Строительство и архитектура" стала Дальневосточная строительная компания. Почему предпочтение было отдано именно ДВСК?
Офис ДВСК на улице Героев-тихоокеанцев все время хочется назвать управлением строительного треста - тому причиной то ли царящее на этажах всеобщее оживление, то ли окружающие здание производственные ландшафты. Выясняется, что мы практически не ошиблись: председатель совета директоров ЗАО "ДВСК" Виктор КРИВУЛИН рассказывает - компания ведет свои традиции от известнейшего треста "Судпромстрой".
ДосьеТрест "Судпромстрой" был организован в 1969 г. на базе СМУ "Дальзавода", старейшей строительной организации края, созданной в 1928 г. В 1990 г. "Судпромстрой" и предприятие "Стройдеталь" объединились организовав производственное объединение "Строитель". С началом перестройки оно было преобразовано в ОАО "Строитель". Только во Владивостоке "Строитель" построил более 3 млн кв. метров жилья - это 87-й, 89-й, 51-й, 93-й, 14-й и другие микрорайоны. За плечами - возведение заводов "Варяг", "Изумруд", "Инструментальный", реконструкция "Металлиста", "Дальзавода", "Дальприбора", "Эры". Даже трамвайный путь от Луговой до Сахалинской - тоже из былого актива "Строителя".
- В своем нынешнем виде ДВСК существует 10 лет, - рассказывает Виктор Кривулин. - Сегодня это целая корпорация: Спасский кирпичный завод, Реттиховский бутощебеночный завод, заводы по производству железобетонных и бетонных изделий, керамического гравия, деревообрабатывающее и другие производственные предприятия.
Корпорация способна обеспечить до 80% потребностей предприятий Владивостока в строительной продукции. В прошлом году сторонние организации купили у ДВСК материалы, достаточные для комплектации более 150 тыс. кв. м жилья.
В настоящий момент ДВСК возводит во Владивостоке два жилых комплекса - "Новое Столетье" на улице Овчинникова и "Ласточкино гнездо" на Кипарисовой. Суммарно это около 30 тыс. кв. м жилья.
Здания строятся по уникальной для Дальнего Востока технологии "КУБ-2,5", на которую компания сделала особую ставку. Особенность "КУБа-2,5" - в отсутствии несущих балок и несущих стен. Вся конструкция держится на колоннах, каркас собирается из изделий заводского изготовления, где ОТК обеспечивает тройной контроль качества, а в эксплутационной стадии каркас становится монолитным. Такие дома выдерживают землетрясение в 9 баллов. Это, на мой взгляд, должно стать нормой современного домостроения. Для Дальнего Востока это требование вдвойне актуально.
От традиционных сборно-монолитных систем "КУБ-2,5" отличает отсутствие ригелей, роль которых выполняют плиты перекрытия, и использование многоярусных колонн без выступающих частей.
Система "КУБ-2,5" имеет немало преимуществ по сравнению с кирпичным, панельным и монолитным домостроением. Архитекторы уже оценили возможность создавать на каждом этаже абсолютно свободную планировку, что позволяет без дополнительных затрат создавать 1-2-3-4 комнатные квартиры. Заказчики оценят и то, что "КУБ-2,5" на 30% снижает стоимость работ и позволяет вести монтаж намного быстрее монолитного дома, так как трудоемкость снижается до 40%.
В итоге ДВСК предлагает дольщикам квартиры по цене $650-800 за 1 кв. м - тогда как в апреле средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Владивостока уже составляет $1300, а предложения на рынке новостроек достигли $2000 за кв. м.
- Мы купили эту технологию шесть лет назад, прошли полностью путь внедрения, - говорит председатель совета директоров ЗАО "ДВСК". - Сегодня наша компания до 2015 года имеет исключительное право использовать "КУБ-2,5" на территории всего Дальнего Востока, что зарегистрировано в Роспатенте.
Каким будет дальнейшее движение компании по реализации проекта "Доступное жилье"? Учитывая приоритеты национальной программы, принято решение о создании внутри ДВСК еще 6-7 строительных управлений. Сегодня мы ждем реального заказчика и информируем о том, что можем строить ежегодно до 100 тыс. кв. м жилья в любом районе ДВФО. Под государственный заказ готовы строить дома по цене $650-700 за кв. м.
ЗАО "ДВСК". Телефоны: приемная: (4232) 27-06-49, 27-08-56, риэлторский отдел (4232) 26-81-32
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба