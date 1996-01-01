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Сотрудничество регионов важно для развития туристической отрасли
- В рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма на Камчатке в 2002-2010 гг." в целях пропаганды туристских возможностей региона управлению внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области за последние два года удалось сделать довольно много.
Например, издан информационный справочник "Камчатка" на русском и английском языках. Он содержит информацию о достопримечательностях полуострова, о наиболее интересных и популярных маршрутах, особо охраняемых природных территориях и другую полезную для туристов информацию. Подготовлен макет справочника туристских маршрутов Камчатки, печать которого планируется осуществить в этом году.
В рамках реализации мероприятий программы управлением осуществляется организация коллективного выставочного стенда туристской индустрии Камчатки на крупнейших международных выставках. Так, в 2005 году на международной туристской выставке CITM в г. Куньмине (Китай) на выставочном стенде туристской индустрии Дальнего Востока была представлена экспозиция Камчатской области. В этом году на Первой международной туристской выставке "Интурмаркет" наш регион был представлен отдельным выставочным стендом туристской индустрии Камчатки. Участие в этой выставке приняли 15 туристских компаний Камчатской области.
В 2005 году управление внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области организовало участие турфирм Камчатской области в международных туристских выставках "Байкалтур" (Иркутск) и "MITF" (Москва). Туристские экспозиции были организованы также на крупнейших международных туристских выставках в Японии - JATA, Германии - ITB, Москве - MITF.
Кроме этого коллективная туристская экспозиция была представлена на выставочном стенде Камчатской области на Приамурской торгово-промышленной ярмарке, прошедшей в рамках Первого Дальневосточного международного экономического конгресса в Хабаровске (сентябрь 2005 г.).
С целью демонстрации туристского потенциала Камчатки местным жителям, развития внутреннего и въездного туризма управлением внешнеэкономических связей и туризма Камчатской области в 2000 году была учреждена региональная туристская выставка "Летний отдых". Теперь она проводится ежегодно в Камчатском выставочном центре и привлекает все большее количество посетителей. Жители Камчатки имеют возможность прямого контакта с руководителями крупнейших туристских фирм региона, которые убеждают гостей выставки в том, что можно великолепно отдохнуть, не выезжая с полуострова, и предлагают разнообразные виды отдыха: лечебно-оздоровительный, активный, экстремальный, экологический и пр.
Кроме этого, учитывая значительный туристский потенциал Камчатки и возрастающий туристский поток, Федеральное агентство по туризму Российской Федерации, по запросу управления внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области, включило наш регион в план выпуска рекламной имиджевой продукции некоммерческого характера на 2006 год. Рекламная информация о Камчатке будет включать изготовление CD-дисков с информацией на шести языках, а также туристских карт-схем области.
В этом году управление внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области приняло участие в презентации торгово-экономического потенциала Камчатки в посольстве РФ в КНР (7 апреля 2006 г.) в рамках Года России в Китае. На презентации был представлен доклад "Возможности туристской отрасли Камчатской области".
В этом году управлением внешнеэкономических связей и туризма запланировано участие в международной туристской ярмарке JATA (Токио, Япония, сентябрь 2006 г.) и организация презентации Камчатской области, а также работа на Международной выставке CITM (Шанхай, Китай, ноябрь 2006 г.) на едином национальном стенде Российской Федерации.
В сфере повышения квалификации туристских кадров администрация Камчатской области давно и успешно сотрудничает с филиалами АНО "Японский Центр" на Дальнем Востоке. Начиная с 1998 года в Петропавловске-Камчатском сотрудники Японских центров проводят выездные семинары по развитию туризма. Проведено уже 8 подобных мероприятий. Семинары были организованы для руководителей туристских компаний, менеджеров среднего звена, предпринимателей, занятых в сфере туризма. На курсах по бизнес-планированию прошли обучение более 350 человек - руководителей и сотрудников предприятий сферы гостеприимства Камчатской области, из них 33 человека прошли стажировку в Японии.
Сотрудничество в сфере обучения кадров очень важно для развития туристической отрасли на Камчатке, поскольку от квалификации работников туриндустрии напрямую зависит качество услуг. Особенно важно то, что обучение на базе Японских центров проходит с учетом особенностей обслуживания японских туристов.
С целью улучшения качества обслуживания туристов в 2005 году Управлением внешнеэкономических связей и туризма администрации Камчатской области совместно с проектом ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия Камчатки" организован и проведен семинар для населения Елизовского района, обладающего значительными туристскими и рекреационными ресурсами. Мероприятие было посвящено организации гостиниц на дому ("Bed & breakfast"). В этом году планируется провести такой семинар для жителей Мильковского района Камчатской области.
Совместно с представителями камчатских турфирм управление постоянно осуществляет выезды в районы Камчатской области. Во время таких выездных мероприятий происходит ознакомление с имеющимся в районах потенциалом для развития туризма, встречи с представителями районных администраций, местными жителями для оказания практической помощи.
Из основных проблем, препятствующих развитию туристской деятельности на Камчатке, можно назвать, во-первых, недостаток средств размещения, несоответствие цены и качества гостиничных услуг. Во-вторых, наличие в Камчатской области всего одной вертолетной компании и, как следствие, высокой стоимости вертолетных туров. В-третьих, отсутствие на уровне правительства России нормативных документов, регулирующих порядок осуществления круизов под иностранным флагом на Дальнем Востоке РФ. И, наконец, отсутствие прямого регулярного сообщения с Японией, Республикой Корея, США и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ежегодный рост цен на авиаперевозки.
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