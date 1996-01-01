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Развитие туристической сферы увеличит поступления в бюджеты всех уровней

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Наша ассоциация в 2005 году разработала проект Концепции развития туризма на Дальнем Востоке. В основу Концепции положены оценки современных проблем, целей и задач, факторов и тенденций развития туристического комплекса Дальнего Востока и Забайкалья. Проект опирается на Концепцию развития туризма в Российской Федерации, принятую правительством РФ в 2001 году, а также на Концепцию и основные направления развития туризма на Дальнем Востоке на период до 2010 года, подготовленные Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН.

Главный социальный эффект нашего проекта состоит в создании условий для удовлетворения потребностей населения Востока России в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. Реализация Концепции станет одним из факторов решения проблемы занятости населения. В сфере туризма будут созданы новые рабочие места. Укрепится материальная база туризма, расширится география и многообразие туристических маршрутов.

Формирование туристического комплекса Востока России окажет стимулирующее воздействие на развитие предприятий других отраслей экономики (гостиничное хозяйство, пищевая промышленность, торговля, дорожная сеть, средства связи, производство товаров народных промыслов, учреждения культуры), внесет существенный вклад в структурную перестройку народного хозяйства. В результате осуществления Концепции будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культуры и природного потенциала Дальнего Востока.

Развитие туристической сферы увеличит поступления в бюджеты всех уровней, прежде всего за счет увеличения доходов от прямых и косвенных услуг, максимальной загрузки существующей материальной базы оздоровления и отдыха, реализации сувениров и изделий народных промыслов. Намеченные меры будут способствовать увеличению притока российских и иностранных туристов. Развитие в Дальневосточном регионе высокоэффективного туристического комплекса повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока капитала в экономику.

Реализация Концепции обеспечит развитие туризма с учетом сохранения ландшафта и биоресурсов, интересов местного населения, создаст условия для возрождения и сохранения традиций, рационального природопользования коренных малочисленных народов Севера. И самое главное, реализация Концепции сформирует представление о Дальнем Востоке России как о регионе, благоприятном для туризма.

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