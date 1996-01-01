"Курс" квадратного метра идет на понижение

В отличие от нестабильной апрельской погоды ситуация на рынке недвижимости Хабаровска в прошедшем месяце была спокойной. Стоимость квадратного метра осталась практически без изменений. А уменьшение на 0,36% вполне вписывается в пределы статистической погрешности. По итогам месяца средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Хабаровска составила $1040,54.

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Такая стабильность объясняется высокими темпами роста цены квадратного метра в предыдущие месяцы. В целом же за первые четыре месяца года средний месячный темп прироста стоимости квадратного метра составил чуть менее 2%, что не превышает многолетних показателей. Если в январе цены стояли из-за многодневных праздников, то февраль и март отозвались ростом стоимости квадратного метра на скачкообразный рост цен на потребительском рынке и в сфере услуг, которые характерны для начала года.

В дальнейшем, до начала лета можно ожидать незначительного роста цен на вторичном рынке жилья Хабаровска с темпом 1,5%-2% в месяц.

При такой стабильности на рынке недвижимости больших изменений трудно ожидать и в различных его секторах, что и подтверждается при детальном изучении. Некоторое повышение стоимости квадратного метра у квартир улучшенной планировки в центре, новой планировки в районе престижности ближе к центру и на окраине и у хрущевок в районе средней отдаленности компенсируется снижением цен на квадратный метр жилья в других сегментах рынка.

Возросший интерес к квартирам улучшенной планировки в центре города можно объяснить лишь чрезвычайно высокими ценами на квадратный метр в квартирах новой планировки и, как следствие, переориентацией потенциальных покупателей на более дешевые сегменты рынка. К концу апреля средняя цена квадрата у квартир новой планировки в центре достигла почти $1500. Люди с меньшим уровнем дохода вообще вынуждены отказаться от центра и ориентироваться на хрущевки в районе средней отдаленности или на жилье новой планировки, но на окраине. Что и отразилось на росте цен в этих сегментах рынка.

Дольше продаешь - больше получишь

О завышенных, на наш взгляд, ценах красноречиво свидетельствуют два примера. Первый - трехкомнатная квартира сталинской планировки в центре города с ценой квадратного метра $3214,3. Такая цена превышает даже среднюю цену квадратного метра в Москве. Второй пример - двухкомнатная квартира новой планировки в центре с ценой квадратного метра также свыше $3000. Трудно понять, на что ориентируются продавцы такой недвижимости, но они явно не торопятся с ее реализацией. Надеяться можно лишь на то, что когда-нибудь и наш рынок вырастет до соответствующего этим ценам уровня и такие квартиры будут проданы.

Но на хабаровском рынке жилья имеются и более реалистичные цены. Так, в апреле предлагалась на продажу трехкомнатная квартира на улице Вологодской с ценой квадратного метра всего $537. И квартира эта далеко не единственная. Правда, подавляющее большинство такого жилья предлагается на продажу на окраине города или в ближайших пригородах. Например, квартиры в поселке ДорУРСа. Хотя с одной стороны, это вроде бы не в городе, а с другой всего три километра от автовокзала (многие жилмассивы в городе оказываются более удаленными от центра).

В апреле на хабаровском рынке вторичного жилья самыми популярными были двухкомнатные квартиры на окраине, трехкомнатные в районе средней отдаленности и однокомнатные в центре города. Об этом свидетельствуют цены на квартиры, сложившиеся к концу месяца. В этих сегментах рынка наблюдался наиболее активный прирост цен.

Не все так плохо

В то же время цены на однокомнатные квартиры в районе средней отдаленности и двухкомнатные в центре несколько упали. Причиной этого может быть несколько, но основная, на наш взгляд, - завышенные цены, сложившиеся в этих сегментах рынка в первые месяцы года.

Учитывая то, что в структуре предложения за минувший месяц никаких изменений не произошло, уровень цен, сложившийся в городе на конец апреля, полностью отражает изменение в структуре спроса на то или иное жилье. Это лишний раз подтверждает выводы, изложенные выше.

В мае, как уже было сказано, можно ожидать продолжения роста цен с темпом 1,5%-2%. Это средний весенний темп, и ничто, кроме падения доллара, не предвещает каких-либо резких изменений. Несколько в большую или меньшую сторону может повлиять на ситуацию на вторичном рынке жилья внесение изменений в законодательство, касающееся первичного рынка. Но реакцию хабаровского рынка на эти изменения скорее можно ожидать летом. А как они повлияют (активнее будут расти цены на вторичном рынке или их темп замедлится), трудно сказать, так как даже московские аналитики сегодня расходятся во мнениях о последствиях этих изменений, а уж московский рынок более обширный и резче реагирует на такие факты.

В целом же к началу лета, по нашим расчетам, средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Хабаровске может составить $1055-1060. А как ситуация сложится в реальности, покажет время.

Материал подготовлен при содействии аналитической группы издания "Хабаровская недвижимость".