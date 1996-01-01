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Китайских торговцев меняют на аквапарк
Проработками застройки района Второй Речки в треугольнике "Постышева - автовокзал - перекресток Пр-та 100-летия с ул. Русской" традиционно занимается институт ООО "ДВ ПромстройНИИпроект".
Недавно, так сказать, "в свете последних решений администрации города по упорядочению торговой площади в г. Владивостоке" институтом была выполнена новая схема застройки этого района. Как отметил руководитель проекта Алексей СМОЛЬЯНИНОВ, в ближайшее время этот популярный у жителей города район должен быть очищен от лотков, контейнеров, киосков и стихийных рынков. Произойдет также укрупнение архитектурных объемов, а торговля здесь станет более цивилизованной.
Принципиально эта территория в ближайшее время будет осваиваться заново. И надо сказать, что это новое освоение реально началось несколько лет назад с устройства детского парка ООО "Самоцветы" и реконструкции бывшего "Универбыта". Сейчас реконструкция этой зоны продолжается - расширяется торговый комплекс "Вторая Речка", а напротив него, на другой стороне ул. Русской, растет новый офисно-торговый центр от компании "Динас".
Перспективы дальнейшего развития торговой зоны в этом районе очень высоки. Скоро должно завершиться строительство второй очереди ТЦ "Максим", вблизи Дома молодежи, к сожалению, медленно, но все-таки осваивается площадка под большой, примерно на 40 тыс. кв. метров, торговый комплекс.
В настоящее время "ПромстройНИИпроектом" подготовлены проектные предложения и выполнены эскизные проекты для тех собственников, которые в ближайшее время собираются инвестировать средства в развитие торговой зоны Второй Речки.
Прежде всего, предполагается убрать из этого района "китайский рынок", а торговую зону ООО "Березка" превратить в четырехэтажный универсальный торговый центр с размещением на первых этажах парковок и частично торговли, на втором - бутиков, на третьем - предприятий общепита. Четвертый этаж предполагается отдать под гостиничные номера или офисные помещения. Общая площадь этого комплекса составит около 30 тыс. кв. м. Заметим, что в этот проект включается и недостроенное еще с советских времен здание несостоявшегося Владивостокского аэровокзала. В рамках этого строительства предполагается активное участие трех серьезных инвесторов.
За два-три года вся уличная торговля в этом районе сможет перекочевать под крышу нового торгового центра, выполненного в привычном для сегодняшнего дня стиле модерна.
В районе торговых рядов продовольственного рынка на Второй Речке также планируется упорядочение торговли. Торговцев предполагается "загнать под крышу". Кроме этого, в этом районе продолжит развиваться зона отдыха. Проектировщики сегодня прорабатывают предложения ООО "Самоцветы" по устройству вблизи нынешних торговых рядов "Аква-парка" и круглогодичного катка с использованием технологии "сухой лед". То есть, пока родители будут заниматься покупками, дети смогут очень интересно для себя провести время.
К западу от здания Универсама сегодня находится проходная пешеходная зона, с обеих сторон которой находятся торговые павильоны контейнерного типа. По этой зоне проектировщики предложили двухэтажный торговый рынок пассажного типа с устройством пешеходных аллей. Предполагается, что сверху он будет накрыт прозрачным куполом.
Стоит отметить, что стоимость строительства одного квадратного метра новых торговых площадей оценивается примерно в $700-800. Но есть фактор, который ведет к сильному удорожанию - это изношенность и отсутствие достаточных мощностей по инженерным сетям. Так, требуется построить новую электроподстанцию, переложить большой участок водовода 800 мм, выполнить систему канализации и т.д.
В рамках общего проекта развития этой территории Владивостока проектировщики предлагают от моста по проспекту 100-летия и до железной дороги перекрыть русло Второй речки с устройством сверху парковочных мест. Сделать многоярусную парковку с новым административным центром предлагается на месте находящейся в этом районе небольшой базы механизации.
Конечно же, приковывает внимание проектировщиков и каркас недостроенной мебельной фабрики. Напрашивается его завершение в качестве офисного здания или торгового центра. Первое логичнее, поскольку для покупателей оно находится как бы в глубинке, а для конторского люда это место в самый раз - и до остановок общественного транспорта сравнительно недалеко, и до моря - рукой подать. Но владелец этого долгостроя на проектировщиков со своей инициативой пока не выходил.
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