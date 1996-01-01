"Продмаркет" собрал продукцию пяти регионов

Во Владивостоке завершилась 11-я межрегиональная выставка-ярмарка "Продмаркет-2006". Свою продукцию здесь представляли предприятия пяти российских регионов, самым "далеким" гостем стала "Центрально-черноземная плодово-ягодная компания" из Воронежа, которая привезла соки прямого отжима собственного производства.

На выставке работала дегустационная комиссия, учреждены были специальные призы по пяти номинациям. За "Лучшее качество" наградили ТД "Вик", "ПСП" и "Владивостокский рыбокомбинат", за "Высокую пищевую ценность" - "Влад-Бекон", "Партизанский комбинат рыбной гастрономии" и "Юньнаньскую чайную компанию". В номинации "Лучший технолог отрасли" победили "Алгос" и "Чатка", за "Инновации в продовольственной отрасли" диплом получили тот же "Алгос" и Малотоннажное производство ТГЭУ. Гран-при "Лучший продукт выставки "Продмаркет" достался компании "Алгос" - помимо диплома и красочной статуэтки она получила право проведения процедур экспертизы и сертификации в Приморской ТПП на льготных условиях.